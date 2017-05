XV Parlamento Nacional de Escritores da Colombia abre inscrições

Está aberta até às 18hs do dia 16 de junho de 2017, a convocatória para escritores e escritoras de qualquer parte do mundo participar do XV Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia ou do III Parlamento Jovem, organizados pela Associação de Escritores da Costa. O encontro acontece em Cartagena das Índias, de 23 a 26 de agosto de 2017, com vasta programação que inclui lançamentos de livros, recitais poéticos, leituras de trabalhos literários, bate papos, debates, além de almoços regados a muita alegria, poesia e literatura. Na edição 2017 a presidência honorária do parlamento está sob os cuidados da escritora Miriam Castillo Mendonza.

Autores que desejam participar do evento devem apresentar uma proposta de ensaio sobre obras literárias de um dos seguintes escritores: José Eusebio Caro Ibáñez, Juan Rulfo, Gerónimo Osiris, Régulo Ahumada Surbarán e Nelson Castillo Pérez.

Brasileiros podem apresentar trabalhos sobre a literatura do Brasil, obedecidas as regras de tamanho do texto contidas na ficha de inscrição, que será enviada a quem requerer, através do e-mail e/ou blog abaixo informados. Os selecionados pagam taxa de 223.000 pesos colombianos, ou o equivalente em dólares, em conta a ser informada por e-mail. Em contrapartida têm direito a hospedagem e alimentação gratuitos durante todo o parlamento. Passagens de avião são por conta de cada escritor.

Para maiores detalhes, entrar em contato com o Cônsul do Parlamento no Brasil: Valdeck Almeida de Jesus (pelo e-mail poeta.baiano@gmail.com).

Os textos devem ser enviados de acordo com as regras contidas no formulário contido no link: http://parlamentodeescritores.blogspot.com

O XV Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia atualmente tem delegados por toda a Colômbia e diversos países, e é o evento acadêmico e literário de maior qualidade, maior atração entre os intelectuais do país e que realiza a maior projeção de Cartagena para o mundo. Declarado como de "Interesse Cultural" pelo Conselho de Cultura do Distrito de Cartagena, é cofinanciado pelo Instituto de Patrimônio e Cultura de Cartagena, Ministério da Cultura, Câmara de Comércio de Montería, Corporação Universitária do Caribe (CECAR),

Instituição Tecnológica "Colégio Mayor de Bolívar", Teatro Adolfo Mejía, assessoria da Cara de Cultura de Cartagena, Restaurante Las Indias Boutique Gormet, Casa Museo "Rafael Nuñez", dentre outros.

