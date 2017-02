Kaurismaki assume defesa dos refugiados em Berlim



O cineasta finlandês Aki Kaurismaki fez uma clara defesa dos refugiados no encontro com a crítica, chegando a elogiar a chanceler Angela Merkel " a única política que se mostrou realmente interessada pelos refugiados, criticando a minoria finlandesa que insiste em estigmatizar os estrangeiros e mesmo a agredi-losw fisicamente.



Pouco antes, seu novo filme "O outro lado da esperança" tinha sido exibido para a crítica, sendo recebido com aplausos. O filme conta a história de duas pessoas diferentes, cujas vidas se cruzem num determinado momento.



A primeira é Khaled, refugiado sírio que consegue chegar à Europa, via Grécia, faz enormes caminhadas com outros refugiados, depois da Hungria ter fechado suas fronteiras. Com a confusão gerada, acabou perdendo de vista sua irmã, que fugira com ele da Síria. Chega à Finlândia de navio, escondido no compartimento de carvão.



Vai rapidamente se apresentar à polícia para pedir o estatuto de refugiado. Entretanto, o serviço de emigração rejeita sua demanda pretextando não haver perigo e nem clima de guerra em Alepo, onde vivia. Por ironia da sorte, nesse mesmo dia o telejornal finlandês mostra Alepo sendo bombardeada com mortes de civis.



O outro personagem é um empresário finlandês deixando o ramo das confecções para homens para se dedicar ao setor de restaurantes. É quando encontra Khaled, imigrante clandestino, e o emprega no restaurante, pagando a um especialista a fabricação de um documento de residente provisório.



"Eu gostaria de poder mudar o mundo, disse Kaurismaki para a crítica. Mas meus filmes são contribuições muito pequenas, por isso me contento em tentar mudar os finlandeses. a participação de todos é importante porque se tivesse sido maior, nos anos 30, poderia ter evitado a Segunda Guerra".



No ano de 1490, a região de Sevilha, na Espanha, vivia em paz até ser criada a lei para se expulsar árabes e judeus, disse Kaurismaki referindo-se à decretação da Inquisição. até faz pouco tempo, havia na Europa uma posição clara em defesa dos valores humanitários, mas isso começa a desaparecer com o surgimento da intolerância"



Kaurismari informou também ter mudado seu projeto de uma trilogia sobre os portos. "será uma trilogia sobre os refugiados".



Diante a força das imagens do novo filme de Aki Kaurismaki e levando-se em conta ser Berlim um Festival de preocupações políticas, O outro çlado da esperança está entre os favoritos ao Urso de Ouro.

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Interancional de Cinema.