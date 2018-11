A hora decisiva na História

Os grandes personagens históricos podem construir seus caminhos seguindo desvios, indo e voltando, errando e recomeçando, mas chega um momento em que tudo se restringe a duas opções. A História reverencia os nomes dos que se deram conta desse momento da verdade e escolheram o caminho certo e se transformaram em vencedores.Os que titubearam nessa hora, ganharam, no máximo um papel secundário.



Lenin vivia fora da Rússia, liderava apenas uma parcela dos bolchevistas, mas em outubro de 1917, contra o conselho de muitos dos seus camaradas, percebeu que hora tinha chegado e que ela não se repetiria e comandou a mais importante revolução do século XX.



Churchill era racista, defensor das formas mais sórdidas de colonialismo, tinha horror dos comunistas (criou u inclusive a expressão Cortina de Ferro para o comunismo) mas foi a Moscou apertar a mão de Stalin, quando se deu conta que o grande adversário da humanidade era Hitler.



Stalin sempre soube disso, mas incentivou o pacto Molotov-Ribentrop e não permitia críticas ao nazismo, enquanto preparava o Exército Vermelho para a guerra.



Fidel Castro podia ter sido mais aventureiro entre tantos outros da história caribenha, se não se sentisse marcado pela história para ser o libertador de Cuba e por isso nunca desistiu do seu sonho.



Aqui no Brasil, um político que sempre soube o lado correto nas horas de decisão, foi Leonel Brizola. Levou os integralistas para o seu governo no Estado e anos mais tarde forçou uma união do seu partido com Nelson Marchezan,mas teve a coragem,que nenhum outro político teve, quando enfrentou o golpe de 61 com a Legalidade.



A História oferece muitos caminhos até chegar a encruzilhada final.



Jango, Lula e Dilma tiveram seus grandes momentos, obtiveram vitórias importantes nas muitas batalhas em que sempre tiveram no lado certo. O azar deles é não ter percebido que deveriam se preparar melhor para o último derradeiro combate e perderam tudo que tinham conquistado.



O mundo hoje e não apenas o Brasil se prepara para a batalha final. Será a derradeira oportunidade para abrirmos caminho para o socialismo ou os entregarmos definitivamente à barbárie.



É hora de ver de que lado estão as mais importantes figuras da história atual.

Marino Boeira é jornalista,formado em História pela UFRGS