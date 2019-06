Inscrições para "Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais"

Estão abertas inscrições gratuitas para o "Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais"

Evento acontecerá em Ouro Preto nos dias 11 e 12 de julho, e o tema desta edição é: "Cidades históricas e seus entornos: a sustentabilidade e a resiliência vão além de seus núcleos urbanos"

O Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais chega a sua terceira edição em 2019 e é fruto da parceria entre a Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX e DEURB), Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG) e Cátedra da UNESCO-UFOP, que tem como objetivo central contribuir com a formulação e consolidação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo e a capacidade de resiliência das Cidades Históricas de Minas Gerais, através de debates e capacitações em temas das dimensões socioculturais, ambientais e econômicas. As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC2t8Njd0xp17E6NnRiTYYrifyKZ9YAwo0smv1Tts55pWsiQ/viewform?usp=sf_link

A Edição 2019 ocorrerá em Ouro Preto com uma programação contemplada por painéis, debates e ações de capacitação com oficinas e minicursos. A programação no primeiro dia será iniciada às 9h, com uma mesa introdutória com a temática da edição (Cidades e seus entornos). Seguindo com os painéis de debates, teremos os temas Mineração (Painel 1 - às 10h), Expansão Urbana (Painel 2 - às 13h30) e Recursos Naturais e Rurais (Painel 3 - às 15h30).

No segundo dia da programação serão oferecidos aos participantes minicursos e apresentações de cases inspiradores e de sucesso desenvolvidos nos municípios. Os minicursos serão oferecidos por professores da UFOP com a participação de alunos e convidados externos com as temáticas sociocultural, ambiental e econômica.

Ao final do III do Fórum e após todas as contribuições resultantes dos debates e capacitações das atividades desenvolvidas, será redigida a carta manifesto do Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais, contendo as proposições a respeito do tema em pauta, "Cidades históricas e seus entornos: a sustentabilidade e a resiliência vão além de seus núcleos urbanos".

Petrônio Souza Gonçalves