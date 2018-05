Biblioteca da Moita: 21 anos ao serviço da leitura

Para assinalar os 21 anos da Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, a Câmara da Moita preparou um programa de actividades até 13 de Maio. Esta tarde decorre o apagar de velas.

O recheado programa de iniciativas decorre desde quarta-feira, 9 de Maio, e, revela a autarquia num comunicado, «dirige-se a todos os leitores deste equipamento municipal».

Hoje, e além da peça de teatro O Pranto de Maria Parda, dirigida às escolas, é dia de apagar as velas do 21.º aniversário, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal e, quando forem 21h, dá-se início à palestra «Novos Poemas de Deus e do Diabo: Um projecto de Juventude», com Maria Isabel Cadete Novais, do Centro de Estudos Regianos.

Integrada no programa de aniversário, a exposição itinerante «O que foi a Presença uma leitura a 90 anos de distância», cedida pelo Centro de Estudos Regianos, pode ser vista até 26 de Maio. Lançada em Coimbra, a 10 de Março de 1927, a Presença - Folha de Arte e Crítica foi uma das mais influentes influentes revistas literárias portuguesas do século XX.

BENTO DE JESUS CARAÇA

Nasceu em Vila Viçosa, a 18 de Abril de 1901, e morreu em Lisboa, no dia 25 de Junho de 1948.

Matemático, professor universitário, resistente antifascista e militante do PCP, foi um dos maiores intelectuais do século XX e um defensor da democratização da cultura.

Em 1929 afirmou: «Creio que a classe proletária está destinada a, num futuro mais ou menos próximo, tomar nas suas mãos a direcção dos destinos do mundo, transformando por completo toda a organização social existente.

«Uma publicação mal vista por um regime que preferia o conservadorismo, de índole fascista e propagandista», que serviu para difundir em Portugal a obra e o pensamento de autores como André Breton, André Gide ou Pirandello.

Esta exposição revela-se de grande importância para a divulgação do pensamento e da estética em termos literários desta época que é o modernismo e o presencismo, com ideias muito próprias sobre o pensamento humano em termos artísticos.

Amanhã, a partir das 20h30, a Biblioteca Bento de Jesus Caraça desafia os mais novos, entre 8 e 12 anos, a passar a noite naquele espaço, tendo preparado um conjunto de actividades. Os interessados devem inscrever-se previamente

