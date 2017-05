TCSB: cinema gratuito e insubmisso e uma estreia nos Sábados para a Infância

Vem aí mais um grande fim-de-semana no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. De quinta a sábado, as noites estão entregues à insubmissão do "Desobedoc", com quatro filmes, três debates e uma festa no bar do Teatro, tudo com entrada gratuita. Nos Sábados para a Infância, Vânia Couto e Sandra Henriques estreiam "Um, dois, três... Papelinho Japonês", para miúdos e graúdos.



Entre 11 e 13 de Maio, o TCSB recebe, pela primeira vez em Coimbra, a extensão do festival DESOBEDOC, organizado pelo Bloco de Esquerda. "Ten days that shook the world", de Granada TV (quinta-feira), "Eu, Daniel Blake", de Ken Loach (sexta-feira), e "Pessoa coisa cidade torre", de Luísa Sequeira e "Nada a Temer", de Luísa Sequeira e Sama (sábado) são os filmes selecionados. Três convidados comentarão os filmes logo após a projecção: respectivamente, Francisco Louçã, José Manuel Pureza e Marisa Matias. A noite de Sábado, que contará com a presença dos realizadores de "Nada a Temer", terminará em festa no bar/foyer do Teatro, ao som das músicas escolhidas pelo DJ Toni Ferrino.

As sessões começam às 21h30 e têm entrada gratuita. Atendendo à lotação limitada da sala, é possível (e aconselhável) efectuar reserva prévia, pelos contactos habituais do Teatro.



UM, DOIS, TRÊS... PAPELINHO JAPONÊS

Na manhã de Sábado, a Catrapum Catrapeia, com Vânia Couto e Sandra Henriques, estreia o seu novo espectáculo para crianças. Desta vez, viaja até ao oriente para descobrir e dar a conhecer as maravilhas do origami. Duas personagens encontram-se no Japão, numa espaço perdido entre papéis que ninguém consegue representar. Brincam, dançam, exploram, tocam e mudam de papel, que se transforma em barcos, dragões, caixas, cores, pássaros gigantes e muitas outras coisas! O espectáculo, indicado para maiores de 3 anos, é às 11h00. Os bilhetes custam 5 Euros (entrada individual) ou 8 Euros (adulto+criança). É igualmente possível fazer reserva prévia de lugar.

Coimbra, TCSB