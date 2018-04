Um caminho para o futuro

A rodovia MG10 liga as tricentenárias cidades de Conceição do Mato Dentro, Serro e Diamantina, e até hoje tem um longo trecho em estrada de terra, na parte final da Estrada Real. Asfaltá-lo, além de ligar as históricas cidades é, sobre tudo, unir o Alto Jequitinhonha com o Médio Espinhaço, e dois importantes circuitos turísticos; o da Serra do Cipó ao dos Diamantes.

Isso tudo descortinará um cenário imenso de possibilidades e oportunidades para o desenvolvimento do turismo nessa parte privilegiada de Minas, com seus atrativos históricos, culturais, naturais, ecológico e religioso. Vale destacar que dentro dos circuitos estão também parques municipais, estaduais e federais, muitos deles compreendidos dentro da Reserva da Biosfera, tombada pela UNESCO.

Esses parques desempenham importantíssimo papel tanto na preservação da fauna e da flora, como das muitas belezas naturais que estão nessa porção abençoada de Minas Gerais, assegurando para a posteridade a integridade das muitas preciosidades existentes no maciço do Espinhaço. Essa região de Minas alimenta ainda com seus rios e nascentes duas importantes bacias hidrográficas: a do São Francisco e do Rio Doce.

São muitos os atrativos que estão às margens da MG10 nesse trecho, e esse asfaltamento ligará a maior cachoeira de Minas, Tabuleiro, à histórica cidade do Serro, com seus distritos cinematográficos, como Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras. A Diamantina, com suas vesperatas e seus emblemáticos personagens, como Xica da Silva, João Fernandes e Juscelino Kubistchek. A Biribiri, Três Barras, tudo isso às margens dessa rodovia estadual. Esse asfaltamento abrirá também a possibilidade da criação de novos roteiros turísticos, integrando e interagindo os programas culturais, com passeios às belezas naturais, aos atrativos históricos e religioso, todos eles a um raio de no máximo 100km. Não é demais lembrar que todos esses destinos turísticos ficarão ligados também ao aeroporto de Confins, que está a apenas 65km da Serra do Cipó e 125km de Conceição do Mato Dentro.

Além de ligar o Médio Espinhaço com o Alto Jequitinhonha, o asfaltamento da MG10 inaugurará uma nova rota de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha, que passa a ter uma ligação direta com a área central do Estado, encurtando caminhos, diminuindo distâncias e aproximando pessoas. Isso impacta diretamente na vida do cidadão de toda essa imensa região, principalmente no escoamento das produções primárias, em sua maioria de médios e pequenos produtores, barateando também o transporte e carreto por este trajeto mais curto e seguro. Pavimentar os 25km restantes da MG10 é pavimentar um futuro melhor para o povo que vive há séculos na região mineradora das Minas Gerais, um povo historicamente esquecido.

Cabe agora ao governador Fernando Pimentel dar a ordem de início para o asfaltamento desta estrada, cujos recursos de 2/3 de todo o total da obra já estão disponíveis, liberados pelo Anglo American.

José Fernando Aparecido de Oliveira é prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais

Foto: Por Tharcio Oliveira - Obra do próprio, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5641986