Os Verdes lamentam morte de Baptista Bastos

O Partido Ecologista Os Verdes lamenta o falecimento de Baptista Bastos, destacado jornalista e escritor.

A sua carreira jornalística ficou inegavelmente ligada ao Século e ao Diário Popular, e como escritor deixa um legado de obras de ficção que lhe valeram um considerável número de prémios de reconhecimento pelas histórias contadas. Para além deste património cultural, quem não se lembra da célebre e eternizada pergunta de Baptista Bastos - «onde é que estavas no 25 de Abril?» - com a qual brindava todos os convidados no programa «Conversas Secretas» que apresentou, nos anos 90, em televisão?

Baptista Bastos não era um homem conformado, mas sim desafiante nas ideias e na reflexão. Expressava e transformava o seu pensamento de forma muito frontal, em diversas matérias, sendo, até, bastante crítico em relação ao que conhecia muito bem - os jornais - e à forma como sentia a perda de credibilidade destes importantes órgãos de informação.

O jornalista, colunista, escritor deixa uma obra que perdurará na nossa memória coletiva, e essa é, certamente, uma das formas mais fiéis de manter Baptista Bastos presente na nossa sociedade.

À família, aos amigos e aos colegas de profissão, Os Verdes apresentam as mais sentidas condolências.

O Partido Ecologista Os Verdes