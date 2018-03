Café da manhã do Dia Internacional da Mulher no IEP aborda igualdade

9 de março de 2018

O Instituto de Engenharia do Paraná - IEP promoveu na manhã desta quinta, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, um café da manhã com uma palestra " A Feminística de Mulheres e Homens por Paz ". A apresentação foi conduzida por Amyra El Khalili , ativista pelos direitos humanos e ambientalista. Economista com mais de duas décadas de experiência nos mercados futuros e de capitais, uma editora palestrante e editora da Aliança RECOs - Redes de Cooperação Comunitária sem Fronteiras e da rede do Movimento Mulheres pela P @ Z !.

Amyra explica que é feminística e uma mulher mística com mulheres e homens: "Quando a gente defende a igualdade de gênero, estamos defendendo direitos iguais para todos. Nós queremos dizer aos homens que eles têm essa capacidade da mística feminina e é importante que os homens assuma essa feminilidade que é compaixão, cumplicidade, solidariedade e valores naturais e as diferenças entre homens e mulheres. Não há ligação com suas orientações sexuais. O respeito às vezes está implícito na expressão feminista. "

Um palestrante reforça que feminista não é tratado de uma bandeira acadêmica ou teórica, mas sim uma prática. O mais interessante para Amyra é que os homens se sentem acolhidos no movimento: "Do mesmo jeito que eu não quero ser excluída dos postos de trabalhos, cargos e salários, não é coerente lutar pela igualdade de gênero e excluir os homens das discussões" completa .

O presidente do IEP, José Rodolfo Lacerda, ressaltou o papel da mulher dentro da engenharia, uma área ainda parlamentar por diversos segmentos: "Quando eu estudava engenharia na Federal, havia apenas duas mulheres estudadas na minha sala. Durante um curso que eu fiz algum tempo depois eu me lembro de, no máximo, quatro colegas de estudo. Quando passei um lecionar na nota de definição, esse número é bem mais importante e hoje é altamente expressivo. Ação da mulher na engenharia é impressionantemente positiva, porque as mulheres são mais críticas, mais estudiosas, mais detalhistas e mais perfeitas. "Declarou Lacerda.

Tamanha é uma substância importante para a presença da sociedade que possui o IEP possui muitas mulheres em seu quadro de funcionários: "Essa é uma prova da competência das dentro dos espaços de trabalho. Eu sou um entusiasta e um admirador da condição feminina. Basta olharmos para as famílias. Uma pessoa provém de uma mulher, um filhote de cachorro, uma irmã e uma pessoa realmente conhecem o que é um dos mais fortes. "Completa o presidente do IEP.

Fotos: Eneas Gomez

Fonte: KAKOI Comunicação