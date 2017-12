Abertura da 4 ª Mostra Mosfilm lota a Cinemateca

"Anna Karenina" de Karen Shakhnazarov, foi exibido na abertura da mostra

Nesta terça-feira (5) foi aberta a 4ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo, realizada pelo CPC-UMES Filmes com o Estúdio Mosfilm, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo com a estreia no Brasil do filme "Anna Karenina - A História de Vronsky", do premiado diretor Karen Shakhnazarov, lançado em junho deste ano na Rússia.

Até o próximo dia 10 a Cinemateca Brasileira exibirá mais 10 longas-metragens produzidos pelo Mosfilm, o maior e mais antigo estúdio da Europa, com um acervo de 2.500 títulos soviéticos e pós-soviéticos.

Também saudando a Mostra, esteve presente na Abertura, Konstantin Biryukov, representante da Agência Federal de Assuntos da Comunidade dos Estados Independentes, de Compatriotas no Exterior e de Cooperação Internacional Humanitária da Rússia (Rossotrudnichestvo) em São Paulo. "É uma satisfação para a nossa Embaixada e nosso Consulado estarmos nessa parceira em todas essas Mostras, e hoje abrindo aqui a 4ª Mostra com 'Anna Karenina', um clássico Russo".

Além da 4ª Mostra em São Paulo, os filmes do Mosfilm também são exibidos no Sul do país, em Porto Alegre. Essa é a terceira vez que a Casa de Cultura Mario Quintana, em uma parceria do CPC-UMES Filmes e Cinemateca Paulo Amorim recebe o evento. Desta vez realizado a partir desta quinta-feira (07) até 20 de dezembro.

Já a capital do Ceará recebe pela segunda vez a Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo, no Cineteatro São Luiz entre 07 e 09 de dezembro.

"Essa é a segunda vez que o Cineteatro São Luiz sedia, com exclusividade na Região Nordeste, essa importante mostra de filmes russos e soviéticos, consolidando uma parceria que julgamos de extrema importância com a CPC-Umes, representante dos interesses da Mosfilm no Brasil", destaca Duarte Dias, Programador e Curador do Cinema do Cineteatro São Luiz.

Em todo país a Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo tem entrada gratuita.

Confira abaixo a programação completa da mostra de São Paulo.

Cinemateca Brasileira: Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino. São Paulo - SP. Tel. (11) 3512-6111. Abertura: 5 de dezembro, às 20h. Entrada franca.

Informações: (11) 4115-0770 / (11) 99656-3970

PROGRAMAÇÃO

TERÇA - 05/DEZ - ABERTURA

20h - ANNA KARENINA - A HISTÓRIA DE VRONSKY

2017 / COR / 138 MIN / DRAMA

Direção: Karen Shakhnazarov

Publicado em 1877, o romance de Tolstoi narra o caso extraconjugal de Anna Karenina, que se apaixona pelo conde Vronsky e abandona a família, chocando a sociedade. Nesta adaptação, Shakhnazarov inicia o relato 30 anos mais tarde, durante a guerra russo-japonesa, quando o filho de Karenina procura informações sobre o amante da mãe, e o quê a levara a desistir da vida.

QUARTA - 06/DEZ

20h - O HOMEM DO BOULEVARD DES CAPUCINES

1987 / COR / 97 MIN / COMÉDIA

Na alvorada do século 20, Mr. Johnny First chega ao Oeste Selvagem com um projetor e algumas latas de filme. O título dessa sátira é uma alusão ao Salão Indiano do Grand Café do Boulevard des Capucines, onde os Irmãos Lumière encantaram as plateias com sua maravilhosa invenção.

QUINTA - 07/DEZ

19h - ENCOURAÇADO POTEMKIN

1925 / P&B / 71 MIN / ÉPICO

Direção: Serguey Eisenstein e Grigori Aleksandrov

Em 1905, marinheiros do Potemkin rebelam-se. A população da cidade portuária de Odessa apoia a revolta e é brutalmente reprimida. O encouraçado dispara contra o Quartel General czarista e parte ao encontro da frota do Mar Negro, visando sublevá-la. Obra-prima de Eisenstein, o filme soviético mais influente no Ocidente.

21h - OUTUBRO

1927 / P&B / 100 MIN / ÉPICO

Direção: Serguey Eisenstein / Grigori Aleksandrov

Partindo do relato de John Reed, em "Os 10 Dias Que Abalaram o Mundo", Eisenstein e Aleksandrov criam para o 10º Aniversário da Revolução um clássico de linguagem inovadora sobre os fatos ocorridos desde a queda do czarismo, em fevereiro de 1917, até a passagem do poder aos Sovietes.

SEXTA - 08/DEZ

19h - AMOR NA URSS

2013 / COR / 89 MIN / DRAMA

Direção: Karen Shakhnazarov

Na década de 1970, jovem universitário "dissidente" disputa com o amigo comunista o amor da doce Lyuda, enquanto o entusiasmo socialista na URSS vai sofrendo uma gradual, porém contínua, erosão. Remontagem do filme "Cidade dos Ventos", realizado pelo mesmo diretor em 2008.

21h - ESTAÇÃO BIELORRÚSSIA

1971 / COR / 100 MIN / DRAMA

Direção: Andrey Smirnov

Quatro veteranos da 2ª Guerra Mundial se encontram 25 anos depois no funeral de um ex-camarada de armas que permanecera no exército. Antes de retornarem a seus afazeres, vivem um dia repleto de recordações e situações inesperadas.

SÁBADO - 09/DEZ

16:30h - LIBERTAÇÃO 1: O ARCO DE FOGO

1968-69 / COR / 90 MIN / GUERRA

Direção: Yuri Ozerov

Recriação dramática da 2ª Guerra Mundial focada nos episódios que vão da contra-ofensiva soviética após a vitória em Stalingrado, concluída em fevereiro de 1943, até a batalha de Kursk, o maior confronto de blindados de todos os tempos.

18:30h - O DESTINO DE UM HOMEM

1959 / P&B / 97 MIN / DRAMA

Direção: Serguey Bondarchuck

Convocado pelo Exército Vermelho para atuar como motorista, Andrey é capturado pelos alemães e, quando retorna, não encontra sua mulher e filhos, todos mortos na guerra. O fantasma de uma vida sem propósito o atormenta. Adaptação do romance homônimo de Mikhail Sholokhov, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1965.

20:30h - DERSU UZALA

1975 / COR / 142 MIN / DRAMA

Direção: Akira Kurosawa

Explorador e cartógrafo do exército russo mapeia a Sibéria no fim do século 19, com a ajuda de caçador nativo avesso aos padrões mercantis de conhecimento e relação com a natureza. Produzida pelo Mosfilm, a obra trouxe de volta às telas o mestre japonês, que tentara o suicídio em 1971. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1976.

DOMINGO - 10/DEZ

16:30h - LIBERTAÇÃO 2: RUPTURA

1968-69 / COR / 90 MIN / GUERRA

Direção: Yuri Ozerov

O segundo episódio da série de cinco filmes tem início em julho de 1943 com a destituição de Mussolini e a invasão da Itália pelas tropas de Hitler. Prossegue com a travessia do Dnieper pelo Exército Vermelho, a retomada de Kiev e o encontro de Roosevelt, Stalin e Churchill, em Teerã, para decidir a abertura da frente ocidental.

18:30h - A QUESTÃO RUSSA

1947 / P&B / 87 MIN / DRAMA

Direção: Mikhail Romm

O jornalista Harry Smith é enviado à URSS por uma cadeia de jornais americanos interessada em fomentar a guerra fria. Na volta, ele escreve um livro que deixa seus patrões furiosos e torna-se alvo de violenta retaliação. Adaptação da peça teatral do escritor soviético Konstantin Simonov.

20:30h - ENCOURAÇADO POTEMKIN - Reprise

1925 / P&B / 71 MIN / ÉPICO

Direção: Serguey Eisenstein e Grigori Aleksandrov