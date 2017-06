TCSB: teatro, dança e ilustração nas férias de Verão

Este ano, as férias de Verão vão ser ainda mais animadas no TCSB. Ricardo Kalash, Leonor Barata e Ana Biscaia dirigem workshops de teatro, dança e ilustração para crianças dos 6 aos 12 anos, entre 19 de Junho e 21 de Julho. Cada oficina tem a duração de uma semana e as inscrições já estão abertas!



Pelo terceiro período de férias consecutivo, o actor e encenador Ricardo Kalash volta a encher de teatro as férias dos mais novos. Neste Verão, dirige duas oficinas distintas, para a mesma faixa etária (6 aos 12 anos). A primeira tem lugar ainda em Junho (19 a 23) e a segunda já em Julho (10 a 14). Ao longo de cada semana, as crianças vão brincar ao Teatro a partir de um texto escolhido pelo formador, e preparar uma breve apresentação para os familiares e amigos, que terá lugar na sexta-feira, ao final da manhã.



Leonor Barata dança com as cores

Na última semana de Junho, é a vez de Leonor Barata - bailarina e coreógrafa que colabora regularmente com os Sábados para a infância no TCSB - vir encher de cor o palco do TCSB. A oficina que propõe visa desenvolver a expressão artística através da Dança e do corpo em movimento: "durante uma semana - explica a formadora - vamos explorar a metodologia da Dança Contemporânea com os intervenientes para que cada um encontre o seu movimento e a sua forma especial de dançar". As cores servem de "ponto de partida e indutor da criação: Como fica o meu corpo perante o Azul? Como danço o vermelho fogo? O que é um sorriso amarelo?".

O workshop decorre também ao longo de 5 dias (segunda a sexta-feira, entre 26 e 30 de Junho). Cada sessão será dedicada a uma cor. "No final misturamos tudo para uma dança às cores ou monocromática, depende das vontades e desejos de cada um", adianta Leonor Barata.



Ana Biscaia e a poesia de Sophia

A última oficina terá lugar entre 17 e 21 de Julho e é dedicada à ilustração, sob a orientação de Ana Biscaia. Com o sugestivo título "Cartazes, cabeças cabeludas e Sophia: Férias ilustradas no TCSB", o workshop incluirá desenho de cartazes de "uma peça de teatro inventada", a ilustração "de um poema sobre cabelos" e três dias inteiramente dedicados à ilustração do belíssimo texto "Caminho da Manhã", de Sophia de Mello Breyner Andresen. O "poema-recado" que Sophia escreveu em 1962, que abria o espectáculo "Matéria de Poesia" (apresentado pel'A Escola da Noite em 2006) e que nos fala de "figueiras transparentes e enroladas", da "luz levíssima e fresca" e do "brilho azul dos azulejos" será agora transformado em livro, num "livro enrolado", num "livro que é o caminho", antecipa a ilustradora.



Todas as oficinas se destinam a crianças entre os 6 e os 12 anos, têm o mesmo preço (30 Euros por criança) e estão sujeitas a um número mínimo de inscrições. As inscrições podem ser feitas pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo