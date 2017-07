TCSB com semana cheia: teatro ao ar livre, Clube de Leitura e oficinas para crianças

Entre 10 e 15 de Julho, o Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, oferece uma intensa e diversificada programação. O destaque vai para o espectáculo que o Teatro do Montemuro apresenta no Pátio da Inquisição, mas o programa inclui ainda oficinas para crianças e a sessão mensal do Clube de Leitura Teatral, desta vez no TAGV.



A alegria e a boa disposição do Teatro do Montemuro

Presença habitual em Coimbra graças ao intercâmbio que mantém há largos anos com A Escola da Noite, o Teatro do Montemuro está de regresso à cidade e ao Pátio da Inquisição, onde já foi responsável por noites inesquecíveis. Com a sua habitual alegria e boa disposição, a companhia de Campo Benfeito (Castro Daire) traz desta vez "Exploradores da Serra", um espectáculo com encenação de José Carretas que está actualmente a percorrer as praças do país, de Norte a Sul. A história fala-nos de um "jogo de interesses" em torno das riquezas naturais da Serra do Montemuro e das promessas do "El Dorado" que alguém vem fazer a quem lá vive. "É a tradição de um teatro popular nascido da investigação histórica, do trabalho exaustivo de experimentação dos profissionais envolvidos e das vivências concretas, procurando assim uma narrativa divertida. Fazendo o paralelismo entre o passado e o presente com humor e alguma ironia, sem deixar de comover em alguns momentos", adianta a companhia.

O espectáculo vai ser apresentado no dia 14 de Julho, sexta-feira, a partir das 22h00. A entrada é livre.



Oficinas para crianças

Ao longo da semana, nas manhãs de segunda a sexta-feira, Ricardo Kalash dirige uma oficina de teatro para crianças entre os 6 e os 12 anos. É a segunda das três oficinas artísticas nas férias de Verão que o TCSB organiza este ano e já está esgotada. Na semana seguinte, Ana Biscaia realiza a oficina "Cartazes, cabeças cabeludas e Sophia: férias ilustradas no TCSB", para a qual ainda é possível efectuar inscrições.

Nos Sábados para a infância, o dia 15 traz uma novidade: a designer e professora de artes Joana Barata junta-se pela primeira vez à programação, propondo uma oficina de expressão - plástica, musical e de movimento, também para crianças entre os 6 e os 12 anos. A actividade visa desenvolver a criatividade, a cooperação em grupo e a capacidade de expressão através das artes visuais, do movimento, da escrita e da música. Ao longo de duas horas e meia, os miúdos vão dar largas à imaginação com os materiais simples que terão à mão: papel, cartão, cola, fita-cola, guaches, lápis de cera, pincéis, jornais, revistas, fios, etc. A inscrição prévia é obrigatória, dado que existe um número mínimo de participantes. Custa 30 Euros por criança e deve ser feita até ao fim do dia 11 de Julho, através dos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt



Clube de Leitura Teatral no TAGV

Na terça-feira, dia 11, pelas 18h30, tem lugar no TAGV a última sessão da temporada 2016/2017 do Clube de Leitura Teatral. O texto a trabalhar é "O fim do Homem Soviético", da escritora e jornalista bielorussa Svetlana Aleksievitch e a sessão é coordenada por José Geraldo. A entrada é gratuita.