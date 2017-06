Ilustração no TCSB, com Ana Biscaia: "o que dirão as paredes?"

A ilustradora Ana Biscaia regressa esta semana aos Sábados para a Infância no TCSB, com uma provocatória oficina. Desta vez, propõe às crianças que coloquem as paredes da cidade a falar, com desenhos e dizeres feitos em autocolantes, que vão espalhar pela Baixa da Cidade. É no dia 10 de Junho e o Camões também foi convidado!



A oficina, com a duração de duas horas e meia, chama-se "Ilustração nas ruas da cidade: autocolantes nas paredes". Sob a orientação da ilustradora Ana Biscaia, as crianças (M/6) e os adultos que as quiserem acompanhar vão poder fazer desenhos e escrever mensagens para afixar nas ruas da cidade.

"Um atrevimento", reconhece a ilustradora, que visa surpreender os passantes e fazer com que se perguntem: "de onde surgiram estas paredes falantes, com mensagens todas loucas?". Feitas em autocolantes que não danificam o património nem as pinturas das paredes em que vão ser aplicadas, as ilustrações serão preparadas no Teatro da Cerca de São Bernardo e espalhadas pela zona envolvente, incluindo a Rua da Sofia, ainda durante a manhã do dia 10 de Junho.

As inscrições custam 10 Euros e a realização da oficina está sujeita à inscrição de um mínimo de 8 crianças, até às 12h00 do dia 9 (sexta-feira). A reserva de lugares pode ser feita pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Pedro Rodrigues

A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra

Teatro da Cerca de São Bernardo