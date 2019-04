Juristas e criminalistas assinam manifesto pelo Estado de Direito após ação da Lava Jato

Jornal GGN - Juristas e advogados criminalistas divulgaram na noite desta sexta (22) um "manifesto pelo retorno ao Estado Democrático de Direito", em contraponto à última fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que levou à prisão, sem fundamentos plausíveis, o ex-presidente Michel Temer.

No manifesto, os autores chamam atenção para o apoio de outros juristas e criminalistas, membros do Ministério Público e do Judiciário, à operação ostensiva contra Temer e seu caráter midiático.

MANIFESTO PELO RETORNO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A Sociedade brasileira tem assistido nestes últimos anos uma escalada contrária ao Estado Democrático de Direito. A prisão do ex-presidente Michel Temer despertou, mesmo em seus adversários políticos, como muitos dos subscritores deste documento, a certeza de que é necessária a cessação do uso da lei par fins políticos, com o fito de manipular a opinião pública.

O fato é que chega a surpreender que pessoas formadas em Direito e que devem ter prestado um concurso de suficiência técnica e moral para ingressar em seus cargos cheguem a praticar atos que se constituem em verdadeiras aberrações jurídicas. Estas só servem para destruir a higidez das instituições. Atuando como se fossem donos do Poder e não simples representantes dele, os autores de tais comportamentos em nada contribuem para os objetivos que artificialmente são invocados para acobertá-los. É sabido e ressabido que a legislação do País exige para a supressão preventiva da liberdade de qualquer indivíduo, seja ele um cidadão despido de qualquer autoridade, seja um ocupante ou ex-ocupante de Poder, a ocorrência de requisitos essenciais, previstos em lei e na conformidade de circunstâncias específicas. Prisões sem tal cumprimento são meras violências e atentados contra direitos fundamentais dos cidadãos.

É evidente que o País entrou em momento de total desrespeito à ordem jurídica, o que põe em risco não apenas os que já são vítimas deste descalabro, mas também todos nós cidadãos, que, a qualquer momento poderemos ser também alcançados por esta violência inconsiderada. Se a cúpula do Poder Judiciário e a própria Sociedade não se manifestarem diante dos citados desmandos, o risco de que se avolumem ainda mais coloca-nos ante a iminência de uma completa supressão dos direitos e garantias individuais, que, aliás, já são temidos por muitos, os quais vislumbram, no que vem ocorrendo, um preâmbulo preparatório da derrocada final da Democracia.

1. Celso Antonio Bandeira de Mello

2. Weida Zancaner

3. Pedro Serrano

4. Marco Aurélio de Carvalho

5. José Eduardo Cardozo

6. Fabiano Silva Santos

7. Gabriela Araújo

8. Miguel Pereira Neto

9. Antonio Carlos de Almeida e Castro ( kakay)

10. Lenio Streck

11. Bruno Salles

12. Pedro Carriello

13. Marcelo Nobre

14. Geraldo Prado

15. Carol Proner

16. Gisele Cittadino

17. Alberto Toron

18. Maurício Zockun

19. Daniela Teixeira

20. Carolina Zancaner Zockun

21. Gabriela Zancaner Bandeira de Mello

22. Fernando Fernandes

23. Ernesto Tzirulnik

24. Kenarik Boujikian

25. Eleonora Nacif

26. Estela Aranha

27. Pietro Alarcón

28. Maurides Melo Ribeiro

29. Maíra Fernandes

30. Roberto Podval

31. Luzia Paula Cantal

32. Roberto Tardelli

33. Marina Chaves Alves

34. Vitor Marques

35. Guilherme Lobo Marchioni

36. Cristiano Maronna

37. Luis Guilherme Vieira

38. Antonio Pedro Melchior

39. Eder Bomfim Rodrigues

40. Juarez Tavares

41. Angelita da Rosa

42. Carmen da Costa Barros

43. Gisele Ricobom

44. Fábio Tofic Simantob

45. Luiz Fernando Pacheco

46. Reinaldo Santos de Almeida

48. Valeska Teixeira Zanin

49. Cristiano Zanin

50. Sergio Graziano

51. Fernando Tristão Fernandes

52. Otávio Espires Bazaglia

53. Rafaela Azevedo de Otero

54. Rodrigo José dos Santos Amaral

55. Breno de Carvalho Monteiro

56. Wagner Gusmão Reis Junior

57. Esmar Guilherme Engelke Lucas Rêgo

58. Douglas de Souza Lemelle

59. Raphael da S. Pitta Lopes

60. Ricardo José Gonçalves Barbosa

61. Beatriz Vargas Ramos

62. Antonio Carlos Mendes

63. Magda Barros Biavaschi

64. Anna Candida Serrano

65. Margarete Pedroso

66. Luciano Rollo Duarte

67. Alvaro de Azevedo Gonzaga

68. João Ricardo Dornellesh

69. César Caputo Guimarães

70- Leonardo Isaac Yarochewsky

71 - Laio Correia Morais

72 - Gisele Cittadino

73 - Eliane O. Barros

74 - Luciana Worms

