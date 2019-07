UNESCO inclui Paraty e Ilha Grande como patrimônios da humanidade

Nesta sexta-feira (5), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) mais duas localizações brasileiras na lista de patrimônio mundial da humanidade. Trata-se de Paraty e Ilha Grande, que ficam na região sul do estado do Rio de Janeiro.

O Brasil tem 21 localizações na lista de patrimônios da humanidade da UNESCO. Porém, essa é a primeira vez que é incluído um sítio de patrimônio misto no país, o que quer dizer que foram incluídos bens culturais e naturais no sítio ao mesmo tempo.

No mundo todo há mais de mil patrimônios mundiais, no entanto, apenas 39 locais, de 31 países, são sítios do tipo misto.

O mais novo sítio no Brasil inclui o centro histórico de Paraty e as reservas de Mata Atlântica da região da Baía da Ilha Grande.

Além das novas localizações no Rio de Janeiro, há também na lista de patrimônios de humanidade locais como Salvador-BA, Ouro Preto-MG, São Luís-MA. Dentro do estado do Rio de Janeiro há também as Paisagens Cariocas e o Cais do Valongo.

http://www.patrialatina.com.br/unesco-inclui-paraty-e-ilha-grande-como-patrimonios-da-humanidade/