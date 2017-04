Kiki Pais de Sousa - A história de vida de uma mulher trans portuguesa

Kiki Pais de Sousa efectuou em 2015 a cirurgia de mudança de sexo. A sua força, coragem e determinação levaram a ser convidada para partilhar o seu testemunho na primeira série portuguesa online LGBT "Já Melhorou": "Orgulho-me de ter a força, a coragem e a determinação de concretizar o meu sonho".

Este testemunho singular já foi visto mais 7500 vezes e foi notícia em Portugal, no Brasil e até num site russo. Agora dá a cara no programa SOMOS OS DIREITOS QUE TEMOS da Câmara Municipal de Lisboa: "Todos dias promovo a inclusão de todas as identidades de género. Sou uma mulher transexual." Oriunda de uma família tradicional, Kiki fala do seu percurso de vida do bom senso da família em a aceitar.

"Agradeço aos pais que tive por nunca me condicionarem". Apenas no Liceu Camões (Lisboa) há cerca de 37 anos viveu um dos período mais complicado da sua vida onde foi vítima de discriminação, bullying e violência verbal: "Eram muito cruéis comigo. Fiquei muitas vezes doente. Tinha medo de ir para o liceu".

Este facto não leva a Kiki a abandonar os estudos. Todavia inicia a carreira de manequim masculino em Portugal e trabalha também no estrangeiro durante vários anos. Só em 2011, depois de protegida pela lei de identidade de género aprovada em Portugal, Kiki decide avançar com a mudança de identidade.

Em 2015, a cirurgia de reatribuição sexual surgiu da necessidade de Kiki Pais de Sousa se afirmar plenamente enquanto mulher. A cirurgia demorou 10 horas e foi realizada pela mão do cirurgião plástico Dr. João Décio Ferreira. A Kiki custeou e submeteu-se a cinco cirurgias plásticas e estéticas efectuadas pelo Dr João Baptista Fernandes, Dra Fatima Baptista Fernandes e Dr Marcio Littleton.

Ao nível pessoal a vida de Kiki é marcada pelo apoio da Mãe, de 84 anos, que a acompanha incondicionalmente e restante família. Agora é a vez de Kiki ajudar outros homens "que não tiveram a força e a coragem que eu tive". À semelhança de Caitlyn Jenner, Kiki Pais de Sousa é um exemplo raro em Portugal de uma pessoa, que na sua geração, assume publicamente a sua transexualidade: "Orgulho-me de ter a força, a coragem e a determinação de concretizar o meu sonho".

Kiki continua empenhada em dar o seu testemunho enquanto modelo para todas gerações e participa regularmente em causas de apoio à comunidade LGBT em Portugal, como é o caso da recente Campanha SOMOS. Uma campanha que luta contra o preconceito em várias vertentes e pretende a inclusão de todos os lisboetas. O foco do cartaz de Kiki é eliminar o preconceito contra as pessoas transexuais, promovendo a sua inclusão. "Todos dias promovo a inclusão de todas as identidades de género. Sou uma mulher transexual" pode ler-se.

Profissionalmente a Kiki é uma mulher de negócios. Estabeleceu-se por conta própria criando a primeira e única sauna mista LGBT Heterofriendly de Portugal. O espaço SaunApolo 56 abriu portas em 2011 e dispõe de 330 metros quadrados onde o factor higiene é irrepreensível, o ambiente é muito seleccionado e a decoração é de bom gosto.

"Tenho tudo de melhor que existe em Portugal" refere a proprietária da sauna. A Kiki faz a gestão de todo o espaço, que é pioneiro e único do género em Portugal aberto às lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, heterossexuais e casais liberais sem discriminação. Kiki justifica a importância de um espaço de lazer sem barramentos por orientação sexual ou identidade de género.

A ideia surgiu depois de analisar espaços semelhantes em outras cidades europeias, mas com algumas inovações. Kiki explica que sendo uma pessoa que desde sempre lutou contra a discriminação, quis criar uma sauna mista aberta a todas as pessoas LGBT e Heterossexuais e com múltiplos serviços: bar, sauna, banho turco, cascata, cinema porno, gabinetes privados com TV, quarto escuro, glory holes, sling, balneários colectivos com cacifos, SPA com massagens únicas e tratamentos de estética.

Todo um espaço para desfrutar do prazer e sempre sem discriminação. A SaunApolo56 está receptiva à realização de eventos públicos ou privados, como festas de teor erótico, despedidas de solteiros, filmes, sessões fotográficas, lançamento de produtos, serviços ou marcas.