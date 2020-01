Unesco pede aos EUA evitar ataque contra patrimônio cultural iraniano

Paris, 6 jan (Prensa Latina) A diretora geral da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura de Nações Unidas (Unesco), Audrey Azoulay, pediu hoje aos Estados Unidos que se abstenham de atacar o patrimônio cultural do Irã.

Azoulay reuniu-se com o embaixador da República Islâmica de Irã na Unesco, Ahmad Jalali, para conversar sobre as tensões no Oriente Médio e em particular as consequências que poderiam afetar o patrimônio e a cultura na região.



Sobre as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atacar lugares culturais iranianos, Azoulay recordou que as Convenções de 1954 para a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado e a de 1972 para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, foram ratificadas por Estados Unidos e Irã.



Mais especificamente a segunda exige aos assinantes 'não tomar deliberadamente nenhuma medida que possa causar dano, direta ou indiretamente, ao patrimônio cultural e natural (...) situado no território de outros Estados Parte'.



A diretora da Unesco também mencionou os termos da Resolução 2347 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovada por unanimidade em 2017, que condena os atos de destruição do patrimônio cultural como crimes de guerra.



Por último, destacou a 'universalidade do patrimônio cultural e natural, vetor de paz e de diálogo entre os povos, que a comunidade internacional tem o dever de proteger e preservar para as gerações futuras'.



