I Festa Literária de Amargosa - I Feslam

A I Festa Literária de Amargosa (I Feslam) será realizada nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, na Praça do Bosque, em Amargosa, e pretende reunir público interessado na área de Amargosa e de cidades circunvizinhas, estudantes da educação básica e superior.



O I Feslam terá como tema principal "Literatura e Diversidades", e foco em leituras e culturas, e desenvolvimento de apresentações artístico-culturais e literárias, lançamentos de livros, shows, minicursos, oficinas, saraus, feira, encontros com escritores, palestras, mesas redondas, dentre outros, para que melhor se propicie a participação dos interessados.



A I Feslam é promovida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por meio do Centro de Formação de Professores (CFP) e pela Prefeitura Municipal de Amargosa e tem como parceiros a Secretaria Estadual de Educação da Bahia/Núcleo Territorial de Educação 09, UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, NUPEF - Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica / CFP e o IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Santo Antonio de Jesus.



Rico e diverso - Segundo os organizadores, o Estado da Bahia é rico e diverso culturalmente. "Amargosa, em especial, caracteriza-se pela sua diversidade sociocultural e por ser um centro de produção cultural. O samba de roda, as festas juninas, o São João, sobretudo, os ternos de reis, a capoeira, os reisados, a cultura dos quilombolas e indígenas, a festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho e as filarmônicas são algumas expressões da cultura local. Amargosa, Cidade Jardim, como é conhecida, também se tornou a Cidade Forró, poderá se tornar inclusive Cidade Literária e Arrasta Pé da Leitura, com a realização da I Feslam - I Festa Literária de Amargosa -, fortalecendo assim iniciativas e projetos, já em execução, pelos segmentos culturais e educacionais do Município e pela UFRB".



A I Feslam advém da necessidade precípua de se criar estratégias e condições de aproximação dos sujeitos com a literatura, de leitores com autores, de iniciação e letramento literários e de formação de leitores.



Esse evento adquire relevância na medida em que promoverá o acesso e "o direito à literatura". A sua realização favorecerá a mobilização e a valorização de repertórios culturais e o diálogo entre autores literários e a comunidade de Amargosa e região.

Programação Oficial



06 de dezembro - sexta-feira



15hs

Encontro com o Escritor, Escola Municipal Dom Florêncio com o Poeta Alex Bahia



Encontro com o Escritor, Escola Municipal Profa. Edeovira Sales Andrade com o Poeta André Galvão



Encontro com a Escritora, Escola Municipal Vivalda Andrade Oliveira com a Poeta Ângela Vilma



Encontro com a Escritora, Escola Municipal Tio Zezeu com Jacquinha Nogueira



18:30hs

Abertura da I Feslam, Praça do Bosque

Com Coral do Colégio Estadual Democrático Professor Rômulo Galvão, FANESB - Fanfarra do Colégio Estadual Santa Bernadete e Capoeira CLIPS (Mestre Gilson)



19hs

Sessão Solene, Praça do Bosque



19:30hs

Cine Rapadura, Praça Hélio José da Rocha

Um dia na rampa (BA, direção: Luiz Paulino dos Santos. 10')

Cinzas (BA. direção Larissa Fulana de Tal. 15')

O último raio de sol (DF, direção Bruno Torres. 18')



20hs

Encontro | A arte no plural, Coreto Praça do Bosque

com Poeta Wesley Correia (IFBA), Emilly Nascimento (Discente-CFP-UFRB), Profa. Dra. Denise Magalhães (CFP-UFRB), Mc Lázaro Souza, Poeta José Inácio Vieira de Melo, Profa. Msc. Priscila Leonnor Alencar Ferreira (CFP-UFRB) e Maiana Sudré Cunha (Discente CFP-UFRB)

Mediação: Profa. Dra. Ana Rita Santiago



21hs

Panacum Cultural, Praça do Bosque

Com Peu Meurray, Igor Trova Nova e Tony Sales



Feira Vegana Agroecológica, Praça do Jardim







07 de dezembro - sábado



09hs



Feira Vegana Agroecológica, Praça do Bosque



Exposição de Artes Plásticas, Praça do Bosque

Com Artistas do Recôncavo



10hs

Feslinha | Contação de história, Coreto Praça do Bosque

Com Rita Queiroz



Panacum Cultural, Feira Livre de Amargosa

Com Angoleiros do Sertão (capoeira e cordel com samba rural), Elton Magalhães e Denisson Palumbo



Performance musical, Praça do Bosque

Com Maria Cristina



Mesa Redonda 1 | Autoras (es) que inventam leitoras (es), Sede AABB

Com os(as) escritores(as) André Galvão, Érica Azevedo, Jacquinha Nogueira, Júlio Lucas, Elizeu Moreira Paranaguá e Moisés Alves

Mediação: Profa. Msc. Tatiane Santos de Brito (SEMED - Amargosa)



11hs

Roda de Conversa 1 | Literatura e outras Artes Contemporâneas: Coreografias do Olhar, Auditório do Colégio Pedro Calmon

Com Profa. Dra. Silvana Carvalh, MC Josias Andrade (Discente CFP-UFRB) e Alex Bahia



12:30hs

Lançamento de Livros, Stand de Lançamentos

Com os(as) escritores(as) Júlio Licas, José Carlos Vaz, Moisés Alves, Érica Azevedo e Eliseu Moreira Paranaguá



Tenda Artístico-Cultural Livre | Somos todxs artistas do Palco da vida, Praça do Bosque

Com Grupo de Dança Bonecas Pretas e Patrícia Menezes (Poesia)



13hs

Teatro do CETEP, Auditório do Colégio Pedro Calmon



14hs

Cine Rapadurinha, Casa do Duca

Boi Aruá (direção: Chico Liberato, 1984)



Feslinha | Contação de história, Coreto Praça do Bosque

Com Palmira Heine e Acely Araújo (Coeltivo SER de Arte)



Mesa Redonda 2 | Literaturas contemporâneas, Auditório do Colégio Pedro Calmon

Com os(as) escritores(as) Rita Queiroz, Mailson Furtado, Itamar Vieira Júnior, Edson Oliveira, Clarissa Macedo, Profa. Dra. Evelin Balbino e José Inácio Vieira de Melo

Mediação: Prof. Dr. André Galvão



Mesa Redonda 3 | Literatura e Diversidades: a educação com isso?, Auditório da Lira (Prédio Maçônico)

Com Prof. Msa. Carlos Adriano Oliveira (CFP-UFRB, Prof. Msc. Maricelma Souza Maia (CFP-UFRB), Profa. Dra. Cintia Mota (CFP-UFRB), Prof. Jean Gomes (Pedagogo), Profa. Dra. Esmeralda Barbosa Cravançola e Profa. Dra. Andréia Barreto (IFBA)

Mediação: Profa. Msa. Rosangela Souza da Silva (CFP-UFRB)



15hs

Panacum Cultural, Praça do Bosque



16hs

Cine Rapadurinha, Casa do Duca

Kiriku, os homens e as mulheres (direção: Michel Ocelot, 2012)



16:30hs

Lançamento de Livros, Stand de Lançamentos

Com os(as) escritores(as) Mailson Furtado, Itamar Vieira Júnior, Clarissa Macedo, Edson Oliveira, Rita Queiroz e Palmira Heine



Mesa Redonda 4 | Narrativas no tempo presente, Auditório do Colégio Pedro Calmon

Com os escritores Manoel Herzog e Hilton Leal

Mediação: Profa. Dra. Ângela Vilma Oliveira



Roda de Conversa 3 | "Ah, que esse cara tem? - Homenagem aos 75 anos de Chico Buarque, Casa do Duca

Com Prof. Dr. Ricardo Henrique Resende de Andrade (CFP-UFRB) e Prof. Msc. Ricardo Pacheco (CFP-UFRB)

Mediação: Profa. Dra. Mônica Gomes da Silva (CFP-UFRB)



Roda de Conversa 2 | Literatura e Diálogos Interculturais - Brasil e África, Auditório da Lira (Prédio Maçônico)

Com Prof. Msc. Manuel Paulo Goamne Cochole (Moçambique-UFBA). Profa. Dra. Suely Santana (UNEB). Prof. Dr. Silvio Paradiso (UFRB) e Profa. Dra. Tatiana Pequeno (DF)

Mediação: Prof. Dr. Juvenal Carvalho (CAHL-UFRB)



19hs

Lançamento de Livros, Stand de Lançamentos

Com Manoel Herzog, André Galvão/Ricardo Andrade, Hilton Leal, Tatiana Pequeno e José Inácio Vieira de Melo



Cine Rapadura/Cine Aurora, Praça Hélio José da Rocha

Cafe com Canela (direção: Glenda Nicácio e Ary Rosa, 2017)



20hs

Homenagem às Escritoras, Auditório do Colégio Pedro Calmon

Escritoras homenageadas, Ângela Vilma, Noélia Passos e Jovina Souza



20:30hs

Panacum Cultural, Praça do Bosque

Com Maviael Melo, Pacheco & Bando Farinha de Guerra e Tito Pereira



21hs

Sarau Diverso, Coreto da Praça do Bosque

Com Edson Oliveira, Moisés Alves, AnaCarol Cruz, Érica Azevedo, Mailson Furtado, André Galvão, Júlio Lucas, Hilton Leal, Wesley Correia, Tatiana Pequeno, Jacquinha Nogueira, Mc. Lázaro, José Inácio Vieira de Melo e Eliseu Moreira Paranaguá



07 de dezembro - sábado



09hs

Feira Vegana Agroecológica, Praça do Bosque



Encontro | Literaturas negras e (re) existências, Auditório do Colégio Pedro Calmon

Com Jovina Souza, Jacquinha Nogueira e Wesley Corria

Mediação: Profa. Dra. Ana Rita Santiago



10hs

Feslinha | Contação de história, Coreto Praça do Bosque

Com Márcia Mendes, Sirlândia Teixeira e Maria do

Carmo Silva



11hs

Roda de Conversa 4 | Escritas e Vozes Poéticas entre Gêneros e Femininos

Sede da AABB

Com Profa. Dra. Tatiana Pequeno (UFF-RJ), Prof. Dr. Ari Sacramento (UFBA). Ana Carol Cruz, Valdeck Almeida de Jesus, Alexandre Soares (Discente Letras/CFP). e Ester Figueiredo (Fórum das Festas Literárias do Estado da Bahia)

Mediação: Profa. Dra. Lisana Sampaio (UFRB)



13hs

Lançamento de livros, Stand de Lançamentos

Com os(as) escritores(as) AnaCarol Cruz, Wesley Correia, Valdeck Almeida de Jesus, Denisson Palumbo, Maviael Melo, Maria do Carmo Silva e Alex Rabaioli



13:30hs

Encerramento, Praça do Bosque



14hs

Panacum Cultural, Praça do Bosque

Com Coletivo Mescalina, Bando Farinha de Guerra, Samba Love e I Baile Afrofuturista da Casa do Duca (MC's Us Pior da Turma, Quinta Esquina, Neuro Negro, Billy Sujo, Marreco, Jalu Mc e Luck SS / DJ's Rafiusk, PharaOH e F3LIP3)



Cine Rapadurinha, Casa do Duca

Meu amigo Totoro (direção: Hayao Miyazaki, 1995)



16hs

Cine Rapadurinha, Casa do Duca

Viva. A vida é uma festa (direção: Lee Unkrich, Adrian Molina, 2018)

