Marvila recebe Contacto 2019, festival de ficção especulativa

Esta sexta-feira chega a Marvila de modo diferente, entre monstros, extraterrestres, almas de outros mundos, todo o imaginário da ficção especulativa nacional chegam de armas em bagagens para dois dias em cheio na Biblioteca de Marvila nos dias 5 e 6 de Abril num programa intensivo organizado pela Imaginauta, em parceria com a Biblioteca de Marvila e BLX, as Bibliotecas da Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, eis a segunda edição do CONTACTO - Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia.

Ao longo de dois dias as actividades irão dividir-se pelos vários espaços da Biblioteca de Marvila, para além da obrigatória Feira do Livro, há toda uma programação para os dois auditórios, lançamentos e sessões de autógrafos com autores nacionais, uma arena para jogos de tabuleiro e narrativos, uma experiência de interpretação ao vivo (LARP - Live Action Role Playing), cinema, comédia stand-up, zonas temáticas, exposições e até uma taberna medieval, cortesia do Trobadores.

Autores nacionais

Oriundos de vários géneros e formatos, o Contacto reunirá sobre um único tecto 12 autores nacionais, sendo que na sexta-feira as presenças arrancam com João Ventura, contista publicado tanto em Portugal como no Brasil e cuja obra mais recente é "Tudo Isto Existe", publicada em 2018 pela Editorial Divergência (10:30-11:30), Henrique Gandum, argumentista e desenhador da saga de história alternativa em banda desenhada, "Congo", lançada em Março pelas Mudnag Edições (17:00-18:00) e Bruno Soares irá estar na sessão de lançamento da edição portuguesa de "A Batalha da Escuridão", publicado inicialmente em língua inglesa e agora lançado pela Editorial Divergência (19:00-20:00).

No Sábado as hostilidades iniciam-se com Fábio Veras, vencedor do prémio Amadora BD em 2016, e Luís Zhang, ambos autores do álbum de banda desenhada "Filhos do Rato", numa edição conjunta da Comic Heart com a G. Floy, publicado em Março de 2019 (11:30-12:30); Nuno Duarte na sessão de "O Outro Lado de Z", álbum de BD editado em tripla parceria pelas G. Floy, Comic Heart e Kingpin Books (13:30-14:30); João Ventura regressa neste segundo dia ao lado de Carlos Silva e Rogério Ribeiro para apresentarem uma das antologias mais ousadas do ano, "Winepunk - A Guerra das Pipas" editada pela Divergência (14:30-15:30); Nuno Júdice irá apresentar a edição portuguesa do romance de cavalaria medieval "Amadis de Gaula Livro I", obra que prefaciou para esta edição da Imaginauta (16:30-17:30); o ciclo encerra com Joana Afonso, galardoada com o prémio Amadora BD cujo álbum mais recente, "Zahna", foi editado em 2018 pela Polvo (17:30-18:30).

Algo para todos os gostos

O programa inclui ainda a exibição dos filmes "Brendan e o Mundo Secreto de Kells" (fantasia) e "É Difícil Ser um Deus" (ficção científica); animação com o Instituto de Magia Português - que irá evocar o universo de Harry Potter, a Liga de Steampunk de Lisboa e a SilverBlade Academy - que se debruça sobre o universo da saga Guerra das Estrelas. O Especulatório e a Midsculpt irão animar a Arena de jogos de tabuleiro e narrativa, pode ainda assistir às duas sessões de A Casa dos Nomes, um misto do género escape room com LARP.

Destacamos a reunião aberta na sala Ad Hoc no dia 6 de Abril, promovida pela Cristina Alves tendo em vista a criação de um portal de ficção científica e fantasia em língua portuguesa e as actividades no Lagar da Biblioteca de Marvila (origami, uma zona de leitura da Colecção Barbante e uma oficina de montagens em cartão a cargo da Fantasy Craft.

Os comediantes Rui Alves de Sousa e Tiago Laranjo, animadores do podcast "Escolhe Tu!", irão marcar presença, bem como uma extensa lista de podcasters lusos que se dedicam às temáticas da ficção científica, especulativa, de fantasia e terror, aconselhamos a consulta do programa completo no portal imaginauta.net. Ah, e já vos dissemos que o Trobadores estará presente com as suas cervejas, licores e petiscos artesanais? Sim? Pois vale a pena repetir...

Flávio Gonçalves, Pravda.ru

@flagoncalv