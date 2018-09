Revelação da música maranhense, Vinaa desembarca na Bahia com turnê nacional

O cantor e compositor maranhense Vinaa desembarca na Bahia com a "Tournée Bordel Brasil 2018-2019" para duas apresentações nos dias 21 e 22 de setembro, nas cidades de Salvador e Cachoeira, com participações especiais de Fábio Haendel e Coletivo Das Liliths.

No show "Bordel de Amianto", homônimo do primeiro disco "Bordel de Amianto e a Glória dos Loucos Por Sex Appeal", além de interpretar canções autorais, como "Moço Bonito", "Heróis da Noite", "Malevollo", "Saga de um Eterno Seguidor" e "Nunca Mais Transe Comigo", Vinaa leva para o público sucessos eternizados pelos bordeis do Brasil, com influências do tropicalismo de Caetano Veloso, da força de Ney Matogrosso, do romantismo de Cazuza e do jazz-pop da Blood, Sweat and Tears.

Um manifesto pela liberdade de expressão sexual e um verdadeiro grito pela diversidade de gêneros, o show traz ao palco, o artista queer acompanhado dos músicos Marcelo Falcão (baixo), Façanha e Edwin (guitarras), Ronaldo Lisboa (bateria), Raphael Marques (teclado), Carol Borges (percussão), Bigorna (trompete) e Kleiton Groove (trombone).

Salvador recebe a primeira apresentação no dia 21 de setembro, às 19h30, na Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho, com acesso gratuito. Já em Cachoeira, a turnê chega no dia 22 de setembro, às 19h30, no Cine Theatro Cachoeirano. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no local, no dia do evento, por R$ 10 (inteira) e R$5 (meia).

A "Tournée Bordel Brasil 2018-2019" já passou por Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Teresina (PI), São Luís (MA) e Sobral (CE).

Sobre Vinaa

Revelação da música maranhense, Vinaa percorre o Brasil misturando ritmos tropicais com mensagens carregadas de representatividade do seu primeiro disco, que conta com a direção artística do aclamado compositor Cury Heluy. Em tempos de intolerância, Vinaa apresenta um trabalho artístico influenciado pelo trop rock e jazz pop, usando a música para enaltecer o orgulho à liberdade sexual e à diversidade de gêneros.

Serviço

Vinaa - Tournée Bordel Brasil

Salvador

Data: 21 de setembro (sexta)

Horário: 19h30

Local: Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho

Gratuito

Cachoeira

Data: 22 de setembro (sábado)

Horário: 19h30

Local: Cine Theatro Cachoeirano

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia)

Maiores informações: (71) 99272-0745

Classificação indicativa: 12 anos

(Fotos: Divulgação)

Fotos em alta resolução: https://www.dropbox.com/sh/27znxmisqfjhvck/AAD2vie_wjymbtaVtyNas344a?dl=0