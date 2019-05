Contos e Novelas de Leonid Andrêiev

Leonid Andrêiev foi um dos maiores escritores da chamada Era de Prata da literatura russa, entre o fim do Século XIX e início do Século XX.

Embora muito famoso e popular em seu tempo, Andrêiev não desfruta hoje do reconhecimento e da divulgação que merece junto aos leitores lusófonos.

Este projeto pretende preencher esta imensa lacuna editorial, oferecendo aos leitores brasileiros um volume exclusivo e inédito em português de obras de Andrêiev, em cuidadosa tradução direta do russo.

Aos amantes da literatura, este projeto representa uma oportunidade única de apreciar toda sensibilidade, perspicácia e criatividade deste genial autor russo.

Leonid Nikolaievich Andrêiev foi escritor, dramaturgo, crítico, ensaísta, pintor e fotógrafo e é considerado o pai do expressionismo russo. Sua obra é representativa dos estilos do realismo e do naturalismo.

Andrêiev nasceu em Oriol, Rússia, em 21 de agosto de 1872, em uma família de classe média polonesa, finlandesa e letã. Estudou Direito em São Petersburgo e Moscou, tornando-se repórter do tribunal policial para um jornal de Moscou. Escrevia poesia como um hobby, não tendo publicado nada até seu primeiro conto em 1889, Bargamot e Garaska. Maksim Górki, já famoso nesta época, ficou impressionado com os primeiros textos de Andrêiev e o recomendou que se dedicasse a escrever literatura em tempo integral.

Andrêiev rapidamente ganhou fama depois que sua primeira coletânea de contos foi publicada em 1901. Muitos de seus trabalhos enfocavam os aspectos psicológicos de seus personagens e um tratamento dramático da sexualidade para a época. Vivendo um momento muito agitado da história russa, envolveu-se em debates políticos como defensor dos ideais democráticos durante a Revolução Russa. Histórias que tipificaram o espírito deste período de agitação política incluem O Riso Vermelho (1905), O Governador (1905) e Os Sete Enforcados (1908). Outros de seus mais famosos contos e novelas são Lázaro (1906) e Judas Iscariotes (1907). Estreou como dramaturgo e escreveu muitas peças a partir de 1905. Uma de suas peças mais exibidas e populares na Rússia do século XX foi A Vida do Homem (1906).

Andrêiev faleceu em 12 de setembro de 1919, em sua propriedade em Kuokkala, território então pertencente à Finlândia. Proscrito pelos revolucionários russos, sua a obra somente voltou a ser publicada na Rússia a partir da década de 1950.

São ao todo 19 textos, sendo 18 contos e novelas e uma peça de teatro, gênero em que o autor também foi muito prolífico, em mais de 300 páginas com esmerada produção gráfica e editorial.

Com capa colorida e formato 16 x 23cm, o livro terá uma cuidadosa e criativa diagramação interna, valorizando o seu conteúdo.

A edição do livro está aos cuidados da Orel Books Editora, de São Paulo.

Helena Kardash é bacharel em Letras Português/Russo pela FFLCH-USP. Realizou intercâmbio acadêmico na cidade de São Petersburgo, onde concluiu o curso de Língua, Cultura e História Russa Para Estrangeiros. Descendente de imigrantes russos, a paixão pelo idioma desenvolveu-se desde cedo em sua vida. Assim como a paixão pelo escritor Leonid Andrêiev, de quem, desde pequena, ouvia os contos lidos por sua mãe.Atua há 5 anos como tradutora em diversas áreas. De Leonid Andrêiev, Helena traduziu, até o momento, o conto O anjinho, publicado na Revista RUS, em 2016.

