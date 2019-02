Berlinale não há nenhum filme latinoamericano na competição



Começa nesta quinta-feira, dia 7, o 69. Festival Internacional de Cinema de Berlim, Berlinale, com uma grande variedade de países participantes, porém com uma particularidade rara - não há nenhum filme latinoamericano na competição e nenhum filme lusófono, ou seja, tanto o Brasil como Portugal ficaram de fora. É, porém, uma Berlinale com maior variedade de países participantes na competição internacional.



A ausência latinoamericana não é total. Estará no Júri da Competição Internacional o cineasta chileno Sebastian Lelio, recompensado, em 2013, com o Urso de Ouro da Berlinale pelo filme Glória e Melhor Cenário, há dois anos, pelo filme Uma Mulher Fantástica, premiado também com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, no ano passado.



O Júri da Competição Internacional será presidido pela consagrada atriz francesa Juliette Binoche, já premiada como Melhor Atriz, na Berlinale, no Filme O Paciente, de Anthony Minghella, além de numerosos premios em outros festivais.



Um filme brasileiro será exibido na mostra principal, porém fora da competição aos Ursos de Ouro e de Prata. Trata-se de Marighela, do ator estreando como realizador Wagner Moura, contando os últimos cinco anos de vida do resistente à ditadura militar brasileira Carlos Marighela. Criador da Ação Libertadora Nacional, ALN, depois de romper com o PCB, Marighela foi assassinado em 4 de novembro de 1969, numa cilada na Alameda Casa Branca, perto da avenida Paulista, montada pelo delegado chefe do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury.



A cineasta brasileira Maria Augusta Ramos, cujo filme O Processo, sobre o impeachment de Dilma Rousseff, foi premiado no Festival Visions du Réel, na Suíça, faz parte do Júri que escolherá o Melhor Documentário da Berlinale.



A abertura da Berlinale será com o filme The Kindness of Strangers, uma coprodução européia dirigida pela realizadora dinamarquesa Lone Scherfig.



Quase ao final do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a cineasta francesa Agnès Varda mostrará seu documentário Varda por Agnès, contando toda sua vida de realizadora de 1954 até agora.



FILMES BRASILEIROS



Os filmes brasileiros, nas diversas mostras da Berlinale, são os seguintes:



CURTA METRAGEM (competição)

Rise,

por Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, (Brazil, Canada, USA, 20')



FÓRUM EM EXPANSÃO

O Ensaio, por Tamar Guimarães (Brazil / Denmark, 53')



FÓRUM

Chão, Camila Freitas, Brazil



Querência, por Helvécio Marins Jr. (Brazil / Germany)



A rosa azul de Novalis

por Gustavo Vinagre, Rodrigo Carneiro, Brazil



PANORAMA

La Arrancada (France / Cuba / Brazil)

por Aldemar Matias



Divino Amor

(Brazil / Uruguay / Chile / Denmark / Norway / Sweden)

por Gabriel Mascaro



Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar

por Marcelo Gomes (Brazil - Panorama Dokumente)



Greta

por Armando Praça

Brazil



GERAÇÃO

Espero tua (re)volta

Brazil

por Eliza Capai

-------------------



Rui Martins, de Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema.