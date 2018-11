CEARTE forma concorrentes russos ao Campeonato Mundial das Profissões

Esta é já a quarta vez que a Rússia confia no CEARTE a preparação dos seus formandos para aqueles que são os "jogos olímpicos das profissões", e o país tem mesmo interesse em estabelecer um protocolo de intercâmbio e equivalências com o CEARTE.

A convite do Ministério da Educação da Rússia, Paulo Pereira, formador do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) na área de Serviço de Restaurante-Bar, encontra-se em Cazã, cidade russa anfitriã do Campeonato Mundial das Profissões 2019, para orientar um treino intensivo dirigido aos jovens concorrentes russos que irão representar o seu país.

A formação tem como objetivo aperfeiçoar competências técnicas (execução de mise-en-place, despinhar peixe, trinchar peças de carne, serviço de vinhos, arte de barista, cocktails alcoólicos e não alcoólicos, serviço de queijos, entre outros) e está a decorrer em várias unidades hoteleiras daquela cidade com a presença de outros peritos russos e estudantes de hotelaria.

Esta parceria entre o CEARTE e o Ministério da Educação da Rússia surge na sequência das sinergias estabelecidas em anteriores campeonatos de profissões e dos excelentes resultados obtidos (medalha de ouro no Campeonatos Mundial realizado no Brasil em 2015 e medalha de ouro no Campeonato da Europa realizado em setembro deste ano, em Budapeste).

Com efeito, esta é já a quarta vez que a Rússia confia no CEARTE a preparação dos seus formandos para aqueles que são os "jogos olímpicos das profissões", e o país tem mesmo interesse em estabelecer um protocolo de intercâmbio e equivalências com o CEARTE.

Luís Rocha, Diretor do CEARTE, considera que este convite atesta a "elevada qualidade da formação ministrada pelo nosso Centro, particularmente nesta área da hotelaria e restauração" e congratula-se pela "valiosa experiência que o formador Paulo Pereira está a absorver e que contribuirá em muito para o desenvolvimento da atividade formativa no futuro no CEARTE e em Portugal".

Recorde-se que Paulo Pereira é jurado dos campeonatos "Skills" desde há seis anos (ao todo, soma já três participações em campeonatos mundiais e três em campeonatos europeus), tendo formado dois alunos do

CEARTE que se sagraram campeões nacionais no Campeonato Nacional das Profissões na especialidade de Serviço de Restaurante-Bar, e que representaram Portugal nos Campeonatos do Mundo de 2013 na Alemanha, e de 2015 no Brasil.

Coimbra, 30 de outubro de 2018

SOBRE O CEARTE

O CEARTE é uma instituição pública que, a partir da sua sede em Coimbra e dos pólos em Semide (Miranda do Corvo) e Cabaços (Alvaiázere), disponibiliza formação em todo o país, num trabalho de parceria com mais de 100 entidades.

Porquê escolher o CEARTE?

Qualidade: O quadro de formadores de excelência que o CEARTE possui, a aposta na formação prática (quer em laboratórios e oficinas, quer em contexto de trabalho nas empresas), e os recursos tecnológicos de que dispõe (materiais e equipamentos), colocam o CEARTE no topo das instituições de formação profissional no país; Por exemplo: um curso de Costura tem sempre uma máquina de costura para cada formando, um curso de Olaria disponibiliza uma roda de oleiro por formando, um curso de Fotografia atribui uma máquina fotográfica a cada um, etc. Temos ainda um estúdio de fotografia completo, salas de formação prática com simulação de contexto de trabalho, laboratórios e oficinas

Multidisciplinaridade: O CEARTE disponibiliza um vasto leque de cursos de formação em áreas como as Indústrias Criativas (Fotografia, Vídeo, Multimédia, Moda), Hotelaria e Restauração (Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar, Doçaria Regional, Vinhos), Saúde (Geriatria; Higiene, Saúde e Segurança), Artesanato (Cerâmica, Têxteis, Encadernação, etc.), Património (Restauro de Arte Sacra, Embutidos, etc.) e muitas outras (Agricultura, Energias Renováveis, etc.);

Empregabilidade: O CEARTE prima por áreas de formação atrativas no mercado atual e com elevada taxa de empregabilidade;

Atendimento: A flexibilidade e a rapidez dos serviços e o atendimento sempre disponível da equipa docente e não-docente são um dos pilares da estrutura organizada e eficaz desta entidade;

Gratuitidade: o CEARTE promove, maioritariamente, formação gratuita e, em alguns cursos, atribui apoios socias (bolsa de formação, subsídio de alimentação e de transporte).

Luís Rocha (geral@cearte.pt) Diretor do CEARTE

Centro de Formação para o Artesanato e Património

Web: www.cearte.pt Email: geral@cearte.pt Facebook: https://www.facebook.com/CEARTEpt/ Instagram: https://www.instagram.com/cearteformacao/

SEDE Rua António Sérgio, nº 36, Zona Industrial da Pedrulha 3025-041 Coimbra Tel. 239 497 200

PÓLO DE FORMAÇÃO SEMIDE (Miranda do Corvo, Coimbra)

Semide, Miranda do Corvo

3220-423 Semide Email: semide@cearte.pt