"Laboratório" de Rui Catalão no TCSB: inscrições abertas

No âmbito da 39.ª edição do Citemor - Festival de Montemor-o-Velho, A Escola da Noite acolhe no TCSB o "Laboratório", de Rui Catalão, que dará origem ao espectáculo "Assembleia", cuja estreia está marcada para 29 de Novembro. A iniciativa é aberta a qualquer pessoa, não requer experiência em artes performativas, é gratuita e oferece ao público uma excelente oportunidade para participar na construção de um espectáculo de teatro. As inscrições estão abertas!



Como ponto de partida para este trabalho aberto à comunidade, Rui Catalão propõe "o problema da habitação" e da "coabitação". Uma questão - especifica - que "não tem apenas a ver com a casa, mas também com os problemas no bairro, na população em que habitam, no país em que vivem, na união europeia ou no continente em que o país está integrado".



Na situação inicial proposta, os dois elementos de um casal discutem se devem permanecer na casa em que vivem ou mudar-se, havendo quatro níveis potenciais de mudança: de casa, de bairro, da cidade ou de país. O resultado da discussão deve gerar três opções: ou ficam, ou mudam-se, ou separam-se e cada um segue a sua própria decisão. "A partir do momento em que conseguem chegar a um acordo sobre os problemas que devem solucionar entre si - esclarece Rui Catalão -, trata-se então de identificar problemas que só podem ser resolvidos no contexto da comunidade, usando 'ferramentas' políticas para solucionarem os problemas apontados".

Entre os princípios que conduzirão os trabalhos, "explora-se a necessidade de ritualizar e dinamizar o espaço de reunião, através do uso de regras básicas, princípios coreográficos elementares e noções discursivas que promovam a escuta, o debate de ideias, e um sentido pragmático de como pô-las a operar - ou seja, de como realizá-las na prática". "O mais eficaz laboratório da humanidade não é a imaginação - é mesmo a realidade!" - conclui, provocatoriamente, o artista.



As sessões de trabalho deste singular Laboratório terão lugar no TCSB ao longo do mês de Novembro, em horários a definir também de acordo com as disponibilidades dos participantes. As inscrições, gratuitas e abertas a qualquer pessoa (não é requerida experiência em artes performativas), devem ser feitas junto da organização do Citemor, através do e-mail coimbra.assembleia@gmail.com ou do telefone 917 909 607. O espectáculo será apresentado no mesmo espaço, nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, às 21h30.



RUI CATALÃO

A obra de Rui Catalão (n. 1971) tem vindo a afirmar-se em Portugal desde 2010, e depois de quatro anos de intensa produção no CNDB de Bucareste. O seu trabalho de palco é acompanhado pelos principais programadores nacionais: Teatro Maria Matos, Teatro Nacional D. Maria II, Culturgest, Fundação Serralves - as mais importantes instituições portuguesas têm vindo a apoiar e a apresentar o seu trabalho de forma consistente nos últimos seis anos, reconhecendo a exigência, a relevância e o sentido inovador das suas propostas. Rui Catalão é também reconhecido pelo seu trabalho artístico com a comunidade e pelo trabalho de criação de novos públicos.

Neste período, apresentou uma série de solos autobiográficos - "Dentro das Palavras", "Av. dos Bons Amigos", "Canções i Comentários", "A Grande Dívida - ciclo de conferências" e "Trabalho Precário", nos quais faz o retrato da vida privada da sua geração. Usando o mesmo modelo, dirigiu ainda o jovem amador de origem moçambicana Luís Mucauro no solo "Medo a caminho". Em 2016 apresentou "Judite" (no Teatro Nacional D. Maria II) e, já em 2017, a primeira versão de "Assembleia" (no Teatro Maria Matos, no passado mês de Fevereiro). Paralelamente, tem desenvolvido projectos pedagógicos, como "Domados ou não" e, mais recentemente, a oficina de teatro "Agora, faz tu!", com incidência em métodos de trabalho, construção dramatúrgica, autonomia criativa e tomadas de decisão em tempo real. Escreveu também "Ester" para o programa de teatro juvenil Panos, da Culturgest. O seu trabalho ronda a fronteira entre o espaço privado e o espaço público, os temas da memória, da fragilidade, da manipulação e da transparência.

Como intérprete, trabalhou em peças de João Fiadeiro (estreou-se com "O que eu sou não fui sozinho", em 2000), Miguel Pereira, Ana Borralho-João Galante, Manuel Pelmus, Mihaela Dancs, Madalina Dan, Edi Gabia e, mais recentemente, as revelações Sofia Dinger, Urândia Aragão e Elmano Sancho. Também trabalhou com Tonan Quito na encenação de "Fé, Caridade, Esperança", em que reescreveu parcialmente o texto de Odon von Horvath a partir de testemunhos dos amadores que participaram nos elencos do espectáculo. Para cinema, escreveu os guiões de "O capacete dourado" e "Morrer como um homem", participou como actor em "A Cara que mereces", foi jornalista, crítico musical e de literatura no jornal Público e no Jornal de Sintra. Organizou e editou "Anne Teresa De Keersmaeker em Lisboa" e escreveu "Ingredientes do Mundo Perfeito", sobre a obra teatral de Tiago Rodrigues.