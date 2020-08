Cuba: Pesar nacional e internacional pelo falecimento de Eusebio Leal

Havana, (Prensa Latina) O luto e toda Cuba e mensagens de condolência de diversos países do mundo pelo falecimento do historiador Eusebio Leal se converteram nos despachos noticiosos mais lidos da transmissão de Prensa Latina, segundo registrou hoje um medidor interno desta agência.

A admiração pelo destacado intelectual cubano, cujo falecimento motivou um decreto de duelo oficial em Cuba, suscitou gestos de carinho e reconhecimento a sua obra e a sua maneira de fazer.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, convidou a celebrar o passo de Leal pela vida e recomendou seguir por sobre suas impressões, 'a paciente e infinito labor de salvar o patrimônio de Cuba, a ilha à que tanto amou e consagrou sua vida'.

Tem morrido Dom Eusebio da memória apaixonada, o que nos fez chorar e rir com a história da nação que somos ao lhe dar caráter e alma, lhe pondo nomes e alumiando suas escuridões como quem acende luzes no meio da noite, expressou o mandatário.

O ministro de Cultura, Alpidio Alonso, assegurou que Leal foi um 'irredutível guerreiro da beleza, um autêntico fundador, um maestro'.

Nas redes sociais, circulou uma convocação a pendurar Lençóis brancas nos varandas , este fim de semana, em homenagem a quem ensinou a ver Havana desde o entendimento de sua própria história e com os olhos do amor.

O tema 'Lençóis brancas', do trovador Gerardo Alfonso, converteu-se na trilha corrente do programa televisivo Andar Havana, no que Leal se transformava em maestro e acercava ao público aos mais curiosos detalhes e segredos da capital cubana.

Meios cubanos publicaram mensagens de pesar de numerosas personalidades internacionais, incluindo mandatários de vários países, bem como de instituições e organizações que reconhecem a dedicação e obra de Leal, para além das dezenas de Honoris Causa, Ordens e reconhecimentos cubanos e estrangeiros.

As honras fúnebres de Leal se realizarão no Capitólio Nacional. Segundo desejos de sua família, as cinzas de Leal serão conservadas para que o povo de Cuba, uma vez superada a pandemia, lhe renda em massa homenagem a sua obra pela promoção dos valores históricos da nação e de Havana.

