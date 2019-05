Maio no TCSB traz DesobeDoc, Regina Guimarães e oficinas para crianças

Pelo terceiro ano consecutivo, o Teatro da Cerca de São Bernardo acolhe a extensão a Coimbra do festival de cinema DesobeDoc, com duas noites com filmes e debates, com entrada livre. Regina Guimarães e Saguenail são os dramaturgos convidados no Clube de Leitura Teatral. Nos Sábados para a Infância, há trava-línguas, teatro e dança para pais e filhos e leitura de histórias na Livraria do Teatro.

DesobeDoc: mostra de cinema insubmisso

Cumprindo este ano a sua sexta edição, o DesobeDoc, "mostra de cinema insubmisso" organizada pelo Bloco de Esquerda a partir da cidade do Porto, volta a realizar uma extensão a Coimbra, que passa pelo écran do Teatro da Cerca de São Bernardo.

O programa inclui a exibição de dois filmes, seguidos de debate. A 10 de Maio passa "8, Av. Lenine", um documentário de Valérie Mitteaux e Anna Pitoun sobre uma família romena e cigana que vive nos subúrbios de Paris, realizado em 2018. A conversa contará com a presença da primeira realizadora e ainda com os comentários de José Manuel Pureza e Bruno Gonçalves. Um dia depois é a vez do recém-estreado em Portugal "O Silêncio dos Outros", de Almudena Carracedo e Robert Bahar, documentário que aborda a forma como sobreviventes e familiares das vítimas do franquismo continuam ainda hoje a procurar justiça, num país em que a memória da ditadura permanece como uma ferida aberta e parece existir "uma amnésia imposta pelo Estado perante [os] crimes contra a Humanidade" cometidos durante esse período. Francisco Louçã e António Pedro Pita são os comentadores convidados.

As duas sessões começam às 21h30 e têm entrada livre.

Trava-línguas, teatro, dança e histórias nos Sábados para a Infância

Quatro mulheres dirigem as quatro iniciativas agendadas para Maio nos Sábados para a Infância. No dia 4, pelas 11h00, Catarina Moura apresenta a oficina de trava-línguas e lengalengas, para crianças entre os 5 e os 10 anos; no dia 11, a actriz brasileira Júlia Anastácia propõe "Brincando de Teatro", uma oficina de teatro para pais e filhos com idades entre os 6 e os 10 anos; a 18 de Maio é Leonor Barata que regressa com a já indispensável oficina "Dança para pais e filhos", pensada para crianças dos 18 meses aos 4 anos; finalmente, a 25 de Maio, Cláudia Sousa volta a espalhar almofadas na Livraria do Teatro, para uma nova sessão de histórias, para todas as idades a partir dos 2 anos.

Para qualquer uma das sessões é possível (e recomendável) efectuar inscrição prévia.

Regina Guimarães e Saguenail no Clube de Leitura Teatral

Num mês em que volta a ser o TCSB a acolher a sessão mensal do Clube de Leitura Teatral, A Escola da Noite e o TAGV convidaram Regina Guimarães e Saguenail para coordenar os trabalhos. Os autores escolheram as peças "Curto-Circuito" (escrita e apresentada no Porto em 2006, na altura em que se lutava por manter o Teatro Rivoli como equipamento público) e "Os Limbos", texto que será lido em público pela primeira vez.

A sessão de Maio terá lugar no dia 14, terça-feira, às 18h30. Como sempre, a entrada é livre.

Oficinas de Butoh com novo formato

Depois dos dois ciclos com sessões semanais, o bailarino e coréografo Matilde Javier Ciria mantém a formação em Butoh no TCSB, agora num novo formato, mais concentrado, com três oficinas em três fins-de-semana. A primeira tem lugar já nos dias 4 e 5 de Maio e as seguintes em Junho, nos dias 1 e 2 e 22 e 23.

As oficinas têm cada uma a duração de 10 horas e as inscrições custam 60 Euros (uma oficina) ou 150 Euros (conjunto das três oficinas). Podem ser feitas pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de Maio de 2019