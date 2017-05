Maio no TCSB: cinema, desobediência, origami e a Jigsaw

A estreia de "Um, dois três... papelinho japonês", de Vânia Couto, o concerto de a Jigsaw que celebra os 10 anos do album "Letters from the boatman" e a extensão a Coimbra do festival de cinema DESOBEDOC são apenas alguns dos destaques da programação de Maio do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Os bilhetes para todas as iniciativas já estão à venda e podem também ser reservados pelos contactos habituais do Teatro.



Com cinco sessões programadas para Maio, o cinema volta a assumir um lugar de relevo na programação do TCSB. Logo na primeira semana, no dia 5, é exibido o filme "A Pirâmide Humana", realizado por Jean Rouch em 1961. O filme relata uma experiência provocada pelo realizador na Costa do Marfim, ao desafiar alunos brancos e negros para participarem num projecto conjunto. A iniciativa, com entrada livre, é do SOS Racismo, ainda no âmbito das comemorações do 25 de Abril em Coimbra. Três dias depois, a 8 de Maio, é o Centro de Estudos Sociais a promover a estreia mundial do documentário "Pela Mão de Alice". Dirigido por Raquel Freire, o filme "segue as andanças académicas e socio-políticas de Boaventura Sousa Santos no decurso do projecto de investigação 'ALICE: Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas'". A sessão contará com a presença da realizadora e do próprio Boaventura. Entre 11 e 13 de Maio, A Escola da Noite acolhe no bar do Teatro a extensão a Coimbra do festival DESOBEDOC, com três documentários seguidos de comentário e debate: "Ten days that shook the world", de Granada TV, "Eu, Daniel Blake", de Ken Loach, e "Nada a Temer", de Luísa Sequeira e Sama. Francisco Louçã, José Manuel Pureza e Marisa Matias são as pessoas convidadas pela organização para comentar os filmes, respectivamente. No último dia, que contará com a presença dos realizadores, a mostra termina com uma festa, ao som das músicas escolhidas pelo DJ Toni Ferrino.



O regresso de a Jigsaw

A banda de Jorri e João Rui regressa a um palco que conhece bem para mais um momento marcante do seu percurso. Desta vez, a dupla escolheu o TCSB para fazer a apresentação da reedição em vinil do seu primeiro album, "Letters from the boatman", dez anos depois da edição original. A festa está marcada para 27 de Maio, sábado, às 21h30, e os bilhetes já podem ser comprados ou reservados pelos contactos habituais. O concerto contará com a participação de vários dos músicos que colaboraram nas primeiras gravações, cujos nomes serão anunciados ao longo do mês.



Vânia Couto estreia novo espectáculo nos Sábados para a infância

No que diz respeito à programação para crianças e famílias, o destaque do mês vai para a estreia do novo espectáculo de Vânia Couto, "Um, dois, três... papelinho japonês". Acompanhada pela actriz Sandra Henriques, a intérprete que dá vida ao inconfundível Catrapum viaja agora até ao oriente para descobrir e dar a conhecer as maravilhas do origami. Duas personagens encontram-se no Japão, numa espaço perdido entre papéis que ninguém consegue representar. Brincam, dançam, exploram, tocam e mudam de papel, que se transforma em barcos, dragões, caixas, cores, pássaros gigantes e muitas outras coisas! A sessão para o público em geral terá lugar a 13 de Maio, pelas 11h00. Nos dias 16, 17 e 18 (terça a quinta-feira), haverá três sessões especiais para creches e jardins de infância, para as quais já é também possível reservar lugares.

Nos restantes sábados do mês, o programa inclui uma nova edição da oficina de música para pais e filhos "Som a som, tom a tom" (Vânia Couto, a 6 de Maio), a oficina de ilustração "O livro de pano gigante - a partir de Claes Oldenburg" (Ana Biscaia, na tarde de 20 de Maio) e uma jornada dupla com Cláudia Sousa, no dia 27 de Maio: de manhã a habitual sessão de "Flores de Livro - leitura de contos para a infância" e à tarde a oficina "Direito a:", que antecipa as comemorações do Dia Mundial da Criança, com actividades em torno das representações que os mais pequenos fazem dos seus próprios direitos.

A aproximar-se do fim, prossegue a oficina "Filosofia para crianças", dirigida por Celeste Silva. As sessões de Maio têm lugar nos dias 6 e 20, sempre às 15h00 e com entrada gratuita.



Clube de Leitura Teatral e monografia de João Mendes Ribeiro

A programação de Maio do TCSB inclui ainda uma nova sessão do Clube de Leitura Teatral, marcada, como habitualmente, para a primeira terça-feira do mês. O actor Igor Lebreaud, que volta a dirigir os trabalhos, escolheu a peça "As regras da arte de bem viver na sociedade moderna", do francês Jean-Luc Lagarce. Cerca de uma dezena de leitores vão partilhar o texto com o público no bar do Teatro, a partir das 18h30. A sessão tem entrada gratuita.

No dia 18 de Maio, também pelas 18h30, terá lugar a apresentação em Coimbra da monografia "João Mendes Ribeiro 2003/2016", editada pela Uzina Books. O livro aborda de forma pormenorizada as obras que fazem parte do percurso do arquitecto desenvolvido entre 2003 e 2016: "foram selecionados 15 trabalhos que se destacam na sua maioria por se tratarem de excelentes obras de reabilitação e/ou requalificação do edificado e do património". Ana Tostões, Carlos Quintáns e Antoni Ramón são os autores que reflectiram sobre a obra de João Mendes Ribeiro, também membro fundador d'A Escola da Noite e colaborador regular da companhia. Na sessão de apresentação, moderada por Maria Milano, intervirão Jorge Figueira, José António Bandeirinha e Nuno Grande. A entrada é gratuita.

