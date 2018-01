TCSB: Taleguinho traz músicas do Mundo aos Sábados para a Infância

Catarina Moura e Luís Pedro Madeira - o "Taleguinho" - apresentam no próximo Sábado, 6 de Janeiro, o espectáculo "O Mundo ao Colo" no Teatro da Cerca de São Bernardo. O concerto inclui músicas tradicionais de vários pontos do globo e destina-se a bebés e crianças até aos 5 anos e respectivos acompanhantes. Até ao final da semana, estão também abertas as inscrições para a primeira sessão do ano do Clube de Leitura Teatral, que acontecerá a 9 de Janeiro e será dirigida pelo dramaturgo Abel Neves.



"O Mundo ao Colo" é a terceira criação do Taleguinho, projecto musical para a infância da cantora Catarina Moura e do compositor e multi-instrumentista Luís Pedro Madeira. Depois de "Costurar cantigas e histórias" (histórias e músicas tradicionais do cancioneiro galaico-português) e de "Ficar a ver estrelas" (canções de Natal e Janeiras), o Taleguinho propõe aqui uma verdadeira "volta ao mundo" das canções de embalar, com passagens por Brasil, Canadá, Colômbia, Índia, Itália, Japão, Mali, Timor-Leste, Venezuela e, claro, Portugal.

O espectáculo foi concebido e preparado no Teatro da Cerca de São Bernardo em 2016. Estreou nesse mesmo ano no Festival Músicas do Mundo de Sines e regressa agora aos Sábados para a Infância no TCSB, onde já foi apresentado por seis vezes nos dois últimos anos, sempre com assinalável sucesso. Dada a reduzida lotação do espectáculo (apenas 60 lugares) e a procura que já se regista, A Escola da Noite aconselha vivamente a reserva antecipada de lugares, pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



O Taleguinho

Definindo-se como "um projeto de intervenção cultural para o público infantil", o Taleguinho assume como objetivo "estimular através do canto, das histórias, das lengalengas e trava-línguas a aquisição e o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais, afectivas e criativas junto das crianças". O nome Taleguinho foi escolhido "por associação ao talego, designação dada no Alentejo aos sacos feitos das sobras de tecidos, com o propósito de levar a comida para o trabalho no campo ou de guardar os cereais e as leguminosas secas, e que passavam de mãe para filha". A escolha do nome - dizem Catarina Moura e Luís Pedro Madeira - "vem do facto de ser um objecto pessoal: também nós pretendemos passar, através das canções e das histórias, uma memória cultural sonora que foi dos nossos avós, como se de um legado físico ou de um objecto herdado se tratasse". Em "O Mundo ao colo", o Taleguinho alarga o universo do seu reportório, originalmente centrado no cancioneiro galaico-português, e visita outras paragens e sonoridades, dos quatro cantos do mundo.



CLUBE DE LEITURA TEATRAL

Noutra das áreas da programação que desenvolve no Teatro da Cerca de São Bernardo, A Escola da Noite prepara já a próxima sessão do Clube de Leitura Teatral, que terá lugar a 9 de Janeiro, pelas 18h30. A iniciativa, co-organizada com o Teatro Académico de Gil Vicente e aberta a qualquer pessoa, acontece mensalmente e visa contribuir para a divulgação, o conhecimento e a promoção da dramaturgia. É coordenada por Ricardo Correia (TAGV) e António Augusto Barros (A Escola da Noite) e ocorre alternadamente entre os dois espaços, sempre com participação e entrada gratuitas. Desde Outubro de 2017, está a decorrer um ciclo dedicado a dramaturgas/os portuguesas/es contemporâneas/os, que são convidadas/os a seleccionar algumas das suas obras e a dirigir as respectivas sessões. Depois de Carlos J. Pessoa, Patrícia Portela e Jacinto Lucas Pires, é agora a vez de Abel Neves, autor várias vezes representado pel'A Escola da Noite. O dramaturgo escolheu fragmentos de quatro peças já publicadas - "Além as estrelas são a nossa casa", "Olhando o céu estou em todos os séculos", "Clube dos Pessimistas" e "Terra" - e ainda de duas peças inéditas: "Solitário" e "Flor e Cinza". As sessões preparatórias da leitura decorrerão no dia 8 de Janeiro, segunda-feira (18h30 - 21h30) e no próprio dia 9 de Janeiro, entre as 15h00 e as 18h00. Tanto a participação como leitor/a como a "mera" assistência à leitura são gratuitas. No primeiro caso, a organização agradece apenas, por razões logísticas, que as/os interessadas/os efectuem a inscrição prévia, através do endereço de e-mail clube.leitura.teatral@gmail.com.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo