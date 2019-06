Junho no TCSB: novo espectáculo d'A Escola da Noite e Sábados para a Infância

Junho no TCSB: novo espectáculo d'A Escola da Noite e Sábados para a Infânci

Com estreia marcada para 6 de Junho e uma temporada que se prolonga até ao final do mês, a instalação/espectáculo "o homem que", a partir da obra de Augusto Baptista, é o destaque da programação de Junho do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Mas os Sábados continuam a ser para a infância, com cinco propostas diferentes, num mês em que Elmano Sancho dirige a sessão do Clube de Leitura Teatral, Matilde Ciria completa o terceiro ciclo das oficinas de Butoh e a Cultra apresenta o livro "ABC do Socialismo".

Sábados para a Infância

É um mês de estreias no TCSB, também no espaço de programação dedicado aos mais novos. Logo no dia 1, Dia Mundial da Criança, Luís Pedro Madeira apresenta pela primeira vez "A Riscar Histórias", espectáculo que cruza música, histórias e desenhos, pensado para toda a família. Os bilhetes custam 6 Euros e podem ser reservados pelos contactos habituais. Nos restantes sábados do mês, a programação inclui os regressos de Lenor Barata (Dança para pais e filhos, a 8 de Junho), Cláudia Sousa (Flores de Livro, a 15 de Junho), Ana Biscaia (oficina de ilustração, a 22 de Junho) e Vânia Couto (oficina de música para pais e filhos "Som a som, tom a tom", a 29 de Junho).

o homem que

Construída a partir da multifacetada obra de Augusto Baptista, "o homem que" é uma instalação/espectáculo com dramaturgia e encenação de António Augusto Barros. Inclui a exposição de desenhos, fotos, enigmas e figuras de tangram em vários espaços do Teatro e um "recital" com uma selecção de textos do autor. Em palco, Igor Lebreaud, Maria João Robalo, Miguel Magalhães e Sofia Lobo representam dezenas de micro-contos, aforismos e outras frases enigmáticas e bem-humoradas que oferecem uma panorâmica do trabalho de Augusto Baptista.

Depois do fim-de-semana da estreia (7 a 9 de Junho), aquela que é a 67.ª produção d'A Escola da Noite mantém-se em cena até dia 30, de quinta a domingo. A companhia destaca o horário novo: às quintas-feiras (dia em que pratica o preço único de 5 Euros), a sessão é às 19h00, permitindo assim que os espectadores assistam à peça antes da hora do jantar. Às sextas e sábados o espectáculo é às 21h30 e aos domingos às 16h00. Os bilhetes podem (e devem, tendo em conta a lotação limitada da sala) ser reservados antecipadamente, por telefone (239 718 238 / 966 302 488) ou por e-mail (geral@aescoladanoite.pt). Custam entre 5 e 10 Euros.

Leituras, Butoh e Socialismo

A sessão de Junho do Clube de Leitura Teatral acontece no Teatro Académico de Gil Vicente no dia 4. Como habitualmente, a leitura é às 18h30 e a entrada é gratuita. Elmano Sancho é o dramaturgo convidado do mês e escolheu os textos "A Última Estação" e "I Can't Breathe" para a sessão que vai dirigir.

Nos dias 1 e 2 e nos dias 22 e 23 de Junho, Matilde Ciria dirige duas novas oficinas de Butoh (uma por cada fim-de-semana), com as quais conclui o terceiro ciclo de oficinas realizado no TCSB. A formação destina-se a qualquer pessoa independentemente da sua experiência e do facto de ter ou não frequentado a oficina realizada no início de Maio. A inscrição em cada oficina (com um total de 10 horas) custa 60 Euros. Pode ser feita pelos contactos habituais do Teatro.

No Bar/Livraria do Teatro, a Cultra promove a 11 de Junho a apresentação do livro "ABC do Socialismo", organizado por Catarina Príncipe e João Mineiro. São oradores iniciais da sessão, que tem entrada livre, o economista João Rodrigues e o historiador Miguel Cardina.

Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de Junho de 2019