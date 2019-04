Abril no TCSB: Teatro Griot apresenta em Coimbra "Posso Saltar do Meio da Escuridão e Morder"

"Posso Saltar do Meio da Escuridão e Morder", pelo Teatro Griot, com encenação de Rogério de Carvalho, é a primeira proposta do mês de Abril no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. O filme "Our Madness", de João Viana, as comemorações do 25 de Abril em Coimbra e as oficinas de teatro e ilustração nas férias da Páscoa são outros dos destaques do mês no espaço programado pel'A Escola da Noite. Inaugurando um novo trimestre, os Sábados para a Infância arrancam com a apresentação do livro "O Pequeno País dos Frutos", de João Pedro Mésseder e Paul Hardman, que inclui uma oficina dirigida pelo ilustrador inglês.

POSSO SALTAR DO MEIO DA ESCURIDÃO E MORDER

O mais recente espectáculo do Teatro Griot, encenado por Rogério de Carvalho, aborda os temas da sujeição, da ausência de liberdade, do racismo e da escravatura. Zia Soares, Daniel Martinho e Gio Lourenço dão corpo e voz à história de uma mulher negra, escravizada, para quem a "insubmissão surge como a única possibilidade de sobrevivência".

Com selecção e montagem de texto colectiva, desenho de som de Chullage e desenho de luz de Jorge Ribeiro, "Posso Saltar do Meio da Escuridão e Morder" estreou em Novembro de 2018 no Festival Mindelact, em Cabo-Verde, e foi apresentado em Lisboa, no Teatro do Bairro, e na Amadora. Chega agora a Coimbra, ao TCSB, onde será apresentado em duas sessões, nos dias 4 e 5 de Abril (quinta e sexta-feira), às 21h30.

O Teatro Griot, que em 2017 aqui apresentou "Faz escuro nos olhos", também dirigido por Rogério de Carvalho, define-se como "companhia que se dedica à exploração de temáticas relevantes para a construção e problematização da emergente identidade europeia contemporânea e intercultural, e do seu reflexo no discurso e na estética teatral".

OUR MADNESS

A 17 de Abril, quarta-feira, é exibido o mais recente filme do realizador português João Viana, "Our Madness", vencedor do Prémio para Melhor Longa Metragem Portuguesa no Festival IndieLisboa 2018. Cinco anos depois de "A Batalha de Tabatô", filmado na Guiné-Bissau, o realizador acompanha agora "Ernania na sua deriva espectral por Moçambique, à procura do seu marido e filho". "Our Madness" é uma "alegoria sobre a história africana onde a doença mental é símbolo da escravatura, da guerra civil ou de um regime-fantoche".

A sessão está marcada para as 21h30 e contará com a presença do realizador para uma conversa com o público após a projecção. Os bilhetes custam 3 Euros e podem ser reservados pelos contactos habituais.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL EM COIMBRA

Como vem sendo hábito, A Escola da Noite e o TCSB associam-se às comemorações do 25 de Abril em Coimbra, acolhendo diversas iniciativas do programa. Este ano, terão lugar no Teatro as projecções dos filmes "Cartas a uma ditadura", de Inês de Medeiros (dia 23, às 21h30, no âmbito da iniciativa "Abril no Feminino, organizada por Margarida Mendes Silva), e "Roadmap to Apartheid", de Erin Davidson e Ana Nogueira (dia 29, às 21h30, por iniciativa do SOS Racismo) e ainda o concerto do Coro APRe! Coimbra, marcado para dia 30 de Abril, também às 21h30.

OFICINAS NAS FÉRIAS DA PÁSCOA E SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

Em mês de férias lectivas, A Escola da Noite volta a propor uma semana especial para as crianças da cidade. Entre 15 e 20 de Abril, imediatamente antes da Páscoa, Ricardo Kalash e Ana Biscaia, respectivamente, dirigem as oficinas de teatro e ilustração, para crianças entre os 6 e os 12 anos. Com uma lotação mais pequena, a oficina de Ana Biscaia está já esgotada. Mas há ainda algumas vagas para a oficina de teatro, cuja inscrição custa 50 Euros.

O segundo trimestre do ano dos Sábados para a Infância tem início a 6 de Abril, com a apresentação do livro "O Pequeno País dos Frutos", de João Pedro Mésseder e Paul Hardman. Para além da apresentação propriamente dita, a cargo dos dois autores, o programa inclui uma oficina de ilustração dirigida por Paul Hardman. "Flores de Livro", com Cláudia Sousa, a apresentação dos resultados das oficinas nas férias da Páscoa e o regresso de "Tempo", de Vânia Couto, são as propostas para os restantes sábados do mês.

Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de Abril de 2019