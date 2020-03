Balanço do Festival de Cinema de Berlim



O Festival confirmou sua natureza política. O Urso de Ouro concedido ao filme iraniano Não há Nenhum Mal, de Mohammad Rasoulof, confirmou essa preocupação. O filme brasileiro Todos os Mortos poderia ser um opção, se não houvesse o filme iraniano, porém não obteve a penetração esperada junto à crítica e nem junto ao júri, que lhe teria dado algum prêmio.



Teremos de nos habituar à nova realidade: com as atuais dificuldades criadas aos produtores de filmes haverá, a partir de agora, uma diminuição de títulos brasileiros nos festivais. Mas é verdade que, a exemplo do que aconteceu durante a ditadura militar, os filmes brasileiros terão apoio no exterior seja dos festivais, como de distribuidores e da imprensa.



O balanço final desta Berlinale é magro para o Brasil: dos 18 filmes levados às diversas mostras, só um foi premiado, Meu Nome é Bagdá, da cineasta Caru Alves de Souza, na mostra Geração 14Mais. Porém, o público lotou geralmente as salas com filmes brasileiros.

Foi o caso do filme de adolescentes, também na mostra Geração 14Mais, Alice Júnior, onde houve standing ovation, no cine Urania, por mais de cinco minutos. Dirigido por Gil Baroni e já com sucesso no Brasil, tem no papel principal Anne Celestino Motta, a vida e alma do filme, no papel da trans Alice, na verdade Jean Genet no registro civil.



Os filmes focando histórias LGTBG terão ainda maiores dificuldades para realização no Brasil, dada a homofobia e transfobia declaradas do presidente Bolsonaro e dos pastores evangélicos.



O amor na classe operária



Um filme francês não premiado, me chamou bastante a atenção: foi o Sal das Lágrimas, do realizador Philippe Garrel. Histórias de amor em preto e branco de um jovem do interior da França, Luc, vivido por Logann Antuofermo, um novo ator que surge.



A importância desse filme é a de mostar um quadro operário. Luc é filho de um carpinteiro que deseja se aperfeiçoar na marcenaria e vai a Paris, para um curso de aperfeiçoamento. Mostra a vida do pessoal que trabalha sem as lantejoulas dos filmes americanos, nos quais amor vem geralmente misturado com personagens de classe média para cima.

Um filme romântico à maneira dos anos 50/60, no estilo de filmes de Godard e Truffaut, incluindo mesmo o triangulo amoroso consentido. A época não está para o romantismo e muito menos para amores entre operários. Passou despercebido.



Sem coronavirus na Berlinale

Havia a expectativa de uma grande diminuição de participantes, nas projeções para a crítica e para o grande público, em consequência dos riscos do coronavirus. Porém, apenas uma centena de chineses anularam suas vindas.O Festival transcorreu tranquilo sem controles, sem máscaras e mesmo sem grandes preocupações com riscos de atentados. Foi um Festival normal, sem os excessos de proteção contra o virus tomados nestes dias pela Suíça e pela França.



por Rui Martins



A RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRÊMIOS



BERLIM 2020



URSO DE OURO



"There Is No Evil"



De Mohammad Rasoulof (Irão/Alemanha/República Checa)



GRANDE PRÉMIO DO JÚRI



"Never Rarely Sometimes Always"



De Eliza Hittman (EUA)



PRÉMIO DA 70ª BERLINALE



"Effacer l'historique", de Benoît Delépine e Gustave Kervern (França/Bélgica)



MELHOR REALIZAÇÃO



Hong Sang-Soo por "The Woman Who Ran" (Coreia do Sul)



MELHOR ATRIZ



Paula Beer por "Undine", de Christian Petzold (Alemanha/França)



MELHOR ATOR



Elio Germano por "Volevo Nascondermi", de Giorgio Diritti (Itália)



MELHOR ARGUMENTO



Fabio e Damiano D'Innocenzo por "Favolacce", de Fabio e Damiano D'Innocenzo (Itália/Suiça)



MELHOR CONTRIBUIÇÃO ARTÍSTICA



Jürgen Jürges



Pela direção de fotografia de "DAU. Natasha", de Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel (Alemanha/Ucrânia/Reino Unido/Rússia)



MELHOR PRIMEIRA OBRA



"Los Conductos", de Camilo Restrepo (França/Colômbia/Brasil)



MELHOR DOCUMENTÁRIO



"Irradiés", de Rithy Panh (França/Cambodja)