"Ficar a ver estrelas" no TCSB: espectáculo para todas as idades dá as boas-vindas a 2017

O Taleguinho, projecto musical da dupla Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, abre a programação de 2017 no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. O espectáculo "Ficar a ver estrelas" é para todas as idades e serve para nos despedirmos em beleza da época natalícia. Marcada para dia 7 de Janeiro, é a primeira sessão dos "Sábados para a infância" do novo ano.



Estreado no Natal de 2015 e indicado para crianças a partir dos 3 anos, "Ficar a ver estrelas" é a segunda criação do Taleguinho, projecto musical para a infância da cantora Catarina Moura e do compositor e multi-instrumentista Luís Pedro Madeira. Na sequência de "Cantar cantigas e histórias" (o primeiro espectáculo da dupla), este concerto reúne músicas do cancioneiro tradicional galaico-português (neste caso dedicadas ao Natal e às Janeiras), bem como histórias e lengalengas que fazem parte da tradição oral portuguesa, interpretadas num surpreendente espaço cénico, adequado ao visionamento das estrelas e das ilustrações feitas pelo próprio Luís Pedro Madeira.

A sessão estava originalmente marcada para o final de Dezembro, mas teve de ser adiada por razões de sáude. Terá agora lugar no Sábado, 7 de Janeiro, pelas 11h00, abrindo a programação de 2017 do TCSB e dos "Sábados para a infância", que continuarão a garantir fins-de-semana cheios de propostas artísticas para toda a família na Cerca de São Bernardo.

O Taleguinho promete algumas novidades, com a introdução de novas cantigas e de novos arranjos no alinhamento. Para além da sessão para o público em geral, vai ainda realizar-se uma sessão para escolas e jardins-de-infância, na segunda-feira, dia 9 de Janeiro, pelas 10h30. As reservas para ambas as sessões podem (e devem) ser feitas pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo