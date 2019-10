Biblioteca Municipal de Beja recebeu prémio Ciranda 2019

A Biblioteca Municipal José Saramago, de Beja, recebeu, este sábado, o Prémio Ciranda pela «valiosa promoção e divulgação da leitura ao longo de décadas».

Os Prémios Ciranda 2019 foram entregues também a duas figuras de relevo do mundo literário português, o escritor Manuel da Silva Ramos e o editor e livreiro José Ribeiro, pelo seu trabalho na Editora e Livraria Ulmeiro, que criou em 1969.

A Biblioteca Municipal José Saramago, de Beja, recebeu o Prémio Ciranda pela «valiosa promoção e divulgação da leitura ao longo de décadas, iniciado por Joaquim Mestre, um visionário que viu na Biblioteca um pólo de dinamização cultural do concelho de Beja e que serviu de inspiração a muito do trabalho que se realiza, com mérito, nas centenas de bibliotecas públicas em Portugal».

A sessão de entrega dos Prémios Ciranda 2019 retoma a atribuição de um prémio, criado pela Alma Azul em 2008, que já premiou os autores Jaime Rocha, Rui Zink, Dulce Maria Cardoso, Teolinda Gersão, Rui Nunes, Pedro Eiras e Paulo José Miranda.

O Município do Fundão associa-se às comemorações do 20º aniversário da Alma Azul e, numa parceria exclusiva, a entrega dos Prémios Ciranda 2019 realizou-se este sábado, às 17h, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, tal como se pode ler no Diário Digital, jornal online de Castelo Branco.

