Teatro, música, dança e livros no regresso dos Sábados para a Infância no TCSB

Teatro, música, dança e ilustração voltam a animar as manhãs de Sábado no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. O programa "Sábados para a Infância no TCSB" está de volta e continua a contar com a cumplicidade de vários artistas da cidade.



No âmbito da programação externa que organiza e acolhe no Teatro da Cerca de São Bernardo, A Escola da Noite tem desenvolvido o projecto "Sábados para a infância no TCSB" desde Janeiro de 2015, oferecendo todas as semanas propostas artísticas para os mais novos e para as famílias da cidade.

As propostas são diversificadas quanto às expressões artísticas, quanto aos formatos (espectáculos, oficinas, leitura de contos) e quanto às faixas etárias a que prioritariamente se destinam - dos 4 meses à adolescência, incluindo naturalmente os adultos que acompanham as crianças.

O projecto conta com a cumplicidade de um conjunto de artistas de Coimbra, todos com percursos e obras reconhecidos a nível nacional: a ilustradora Ana Biscaia (Prémio Nacional de Ilustração em 2015), o projecto musical Taleguinho, de Catarina Moura e Luís Pedro Madeira (ela a voz da Brigada da Victor Jara e membro do grupo Segue-me à Capela; ele intérprete e compositor da banda Pensão Flor, entre várias outras), a designer Joana Monteiro, a bailarina e coreógrafa Leonor Barata, a compositora e intérprete Vânia Couto. Deste "núcleo central" de artistas fazem ainda parte a animadora sócio-educativa Cláudia Sousa (responsável pela iniciativa "Flores de Livro - leitura de contos para a infância", com a qual tudo começou e que se mantém até hoje), o cenógrafo e construtor e manipulador de máscaras e marionetas Delphim Miranda (referência para várias gerações de artistas portugueses nos últimos 30 anos) e os próprios membros d'A Escola da Noite, com destaque para a actriz Maria João Robalo e para a figurinista e designer Ana Rosa Assunção.



Outubro a Dezembro

No início da nova temporada teatral A Escola da Noite anuncia a programação trimestral, permitindo às famílias que se organizem e que planeiem atempadamente as suas vindas ao Teatro.

Entre Outubro e Dezembro de 2018, o programa dos Sábados para a Infância no TCSB inclui 12 sessões de 9 iniciativas diferentes e destina-se a todas as faixas etárias. Maria João Robalo, Cláudia Sousa, Taleguinho, Leonor Barata, Ana Biscaia, Rachel Caiano, Vânia Couto e o Cendrev são os artistas e os grupos que marcam presença neste período.

Tendo em conta a lotação limitada de algumas das iniciativas, A Escola da Noite recomenda a reserva prévia de lugares, a partir dos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

SÁBADOS PARA A INFÂNCIA NO TCSB

Outubro a Dezembro / 2018

OUTUBRO

TEATRO | OFICINA

Brincar ao Teatro (6-10)

Maria João Robalo / A Escola da Noite

6 de Outubro de 2018

Sábado, 11h00

6 aos 10 anos > 90′

Preço: 10 €

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=16900

LEITURA

Flores de Livro

Cláudia Sousa

13 de Outubro de 2018

Sábado, 11h00

Bar/Livraria do TCSB > M/2 > 50′

Preços: 5 € (adulto+criança); 3 € (individual)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=13708

MÚSICA

O Mundo ao Colo

Taleguinho

20 de Outubro de 2018

Sábado, 11h00

adultos + bebés e crianças até aos 5 anos > 40′

Preços: 10 € (adulto+criança); 6 € (bilhete individual)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=14563

DANÇA | OFICINA

Dança para pais e filhos

com Leonor Barata

27 de Outubro de 2018

Sábado, 11h00

adultos + crianças dos 18 meses aos 4 anos > 60′

Preço: 10 € (adulto+criança)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=13685

NOVEMBRO

LEITURA

Flores de Livro

Cláudia Sousa

3 de Novembro de 2018

Sábado, 11h00

Bar/Livraria do TCSB > M/2 > 50′

Preços: 5 € (adulto+criança); 3 € (individual)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=13708

ILUSTRAÇÃO | APRESENTAÇÃO DE LIVRO / OFICINA

"O Solar de Berbiande", de Pitum Keil do Amaral e Ana Biscaia

seguido de oficina de ilustração com Ana Biscaia

10 de Novembro de 2018

Sábado, 10h30-13h00

M/6 > 150′

Preço (oficina): 15 €

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=17206

ILUSTRAÇÃO | APRESENTAÇÃO DE LIVRO / OFICINA

"Contos de encantar", de E.E.Cummings e Rachel Caiano

seguido de oficina de ilustração com Rachel Caiano

17 de Novembro de 2018

Sábado, 11h00-13h00

M/6 > 120′

Preço (oficina): 15 €

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=17211

DANÇA | OFICINA

Dança para pais e filhos

com Leonor Barata

24 de Novembro de 2018

Sábado, 11h00

adultos + crianças dos 18 meses aos 4 anos > 60′

Preço: 10 € (adulto+criança)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=13685

DEZEMBRO

MÚSICA | OFICINA PARA PAIS E FILHOS

Som a som, tom a tom

Vânia Couto / Catrapum Catrapeia

1 de Dezembro de 2018

Sábado, 11h00

adultos + crianças dos 2 aos 10 anos > 50′

Preço: 10 € (adulto+criança)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=13903

TEATRO

História Breve da Lua

de António Gedeão

Centro Dramático de Évora

8 de Dezembro de 2018

Sábado, 11h00

M/3 > 45'

Preços: 10 € (adulto+criança); 6 € (bilhete individual)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=17215

LEITURA

Flores de Livro

Cláudia Sousa

15 de Dezembro de 2018

Sábado, 11h00

Bar/Livraria do TCSB > M/2 > 50′

Preços: 5 € (adulto+criança); 3 € (individual)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=13708

MÚSICA

Ficar a ver estrelas

Taleguinho

22 de Dezembro de 2018

Sábado, 11h00

M/3 > 60'

Preços: 10 € (adulto+criança); 6 € (bilhete individual)

http://weblog.aescoladanoite.pt/?page_id=17218

informações e reservas:

239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

Pedro Rodrigues

A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra

Teatro da Cerca de São Bernardo