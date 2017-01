Irã lança a primeira medicina erval para o tratamento de Alzheimer

Irã lança a primeira medicina erval do mundo para o tratamento de Alzheimer

Os pesquisadores e cientistas iranianos mostraram o primeiro remédio erval para tratar Alzheimer chamado Melitropic.

Os cientistas iranianos têm produzido a primeira medicina erval do mundo para o tratamento da doença de Alzheimer ou impedir que ela progrida através do alívio de seus sintomas, como perda de memória e confusão.

O medicamento, chamado Melitropic, foi lançado durante uma cerimônia no Instituto Iraniano de Plantas Medicinais do Centro Acadêmico e Educação, Cultura e Investigação (ACECR por sua sigla em inglês) na manhã de sábado.

O ministro iraniano da Saúde, Hassan Qazizadeh Hashemi, o presidente da Universidade Jihad, Seyed Hamidreza Tayebi e vários pesquisadores estiveram presentes no evento.

Os investigadores se fundamentaram historicamente na extensa experiência do país no tratamento de distúrbios cerebrais, utilizaram os últimos estudos relacionados no mundo para produzir esta medicina erval.

O presidente do Instituto de Plantas Medicinais da Universidade Jihad, Dr. Shamsali Rezazadeh, disse que umas séries de experiências clínicas foram realizadas em 42 pacientes com sintomas de Alzheimer de fase inicial a moderada para determinar a efetividade de Melitropic.

Acrescentou que o extrato de Dracocephalum- um gênero de plantas fanerógamas pertencente à família Lamiaceae- se administrou aos do grupo experimental, os pacientes do grupo de controlo receberam placebos.

Rezazadeh disse que os índices de esquecimento e reconhecimento e os possíveis efeitos colaterais foram analisados após quatro meses de estudos; e os resultados registaram uma melhoria óbvia e perceptível no estado mental dos pacientes, aos que se havia dado extrato de Dracocephalum.

Segundo disse o Rezazade, o transtorno de ansiedade e os sintomas de irritabilidade tinham sido diminuídos consideravelmente entre os sujeitos no grupo de experiência.

O presidente do Instituto de Plantas Medicinais da Universidade Jihad enfatizou que certas medidas foram tomadas em consideração a fim de introduzir Melitropic nos mercados mundiais.

