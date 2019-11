Jornada científica em Cuba promove a medicina natural

Sancti Spíritus, Cuba, 28 Nov (Prensa Latina) A Jornada Científica Universinatura 2019, que se desenvolve na Universidade de Ciências Médicas da central província de Sancti Spíritus, promove hoje a medicina natural e tradicional e os estilos de vida saudáveis desde idades temporãs.

O evento, no que participa para perto de uma centena de especialistas em diferentes especialidades e estudantes das carreiras de Estomatologia e Medicina, toma como refere que no território se produzem mais de 80 linhas de produtos para a saúde com base de plantas medicinais.







Mademoiselle Polegar Peña, presidenta do capítulo espirituano de Medicina Natural e Tradicional, disse à imprensa que a jornada ganha especial conotação em momentos em que o país incentiva o emprego desse tipo de medicamentos, com demonstrada eficácia, ante a escassez de fármacos industriais.







Conheceu-se que os participantes exporão trabalhos científicos, ditarão conferências magistrais e se desenvolverão atividades de extensão para atualizar conhecimentos sobre o uso da terapia floral em diferentes transtornos psicológicos.







Ademais, se debaterá sobre o emprego dos fitofármacos e apifármacos nas diferentes patologias; a utilização de acupuntura, ventosas, moxa, electroestímulos e digitopuntura, entre outras técnicas.







Assim mesmo, se darão a conhecer as investigações aplicadas em todas as especialidades, fundamentalmente em Medicina, Estomatologia, Reabilitação Física, Enfermaria, Oftalmologia e Dermatologia.







Também se realizará uma expo venta de derivados do mel e se apresentará um círculo de interesse sobre apicultura, formado por estudantes do ensino primário da cidade do Yayabo.







