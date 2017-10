UC atribui Honoris Causa ao Presidente da Comissão Europeia

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vai ser distinguido com o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra. A cerimónia realiza-se na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, na Sala dos Atos Grandes (Sala dos Capelos), pelas 11 horas.

«A Universidade de Coimbra é uma universidade global, que trabalha pelo entendimento entre todos os povos da Terra, na sua diversidade. Distinguir o Presidente da Comissão Europeia permite reafirmar o nosso apoio à União Europeia, como espaço de cooperação que trouxe à Europa um período de paz e prosperidade sem precedentes na história, que é essencial que continue, apesar de um preocupante renascimento de nacionalismos populistas que importa combater», afirma o Reitor da UC, João Gabriel Silva.

Jean-Claude Juncker terá como "Apresentante" o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, estando os elogios a cargo de Fernando Alves Correia (elogio do candidato) e Jorge Coutinho de Abreu (elogio do apresentante), ambos professores catedráticos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), a Faculdade que propôs a atribuição do grau.

O Primeiro-Ministro, António Costa, bem como o Comissário Europeu Carlos Moedas, entre muitas outras individualidades de relevo, estarão presentes na cerimónia.

Jean-Claude Juncker «possui uma carreira política relevante, tendo desempenhado, desde cedo, as mais elevadas funções na vida política do Grão-Ducado do Luxemburgo, país de onde é originário», nota a FDUC.

Segundo a Faculdade, a atividade política de Jean-Claude Juncker «tem-se destacado pela importância dedicada à Europa», salientando que, «enquanto Primeiro-Ministro do Luxemburgo, e em consequência da longevidade dos seus gabinetes, assumiu, por duas vezes, a presidência do Conselho das Comunidades Europeias (em 1997 e em 2005). Por outro lado, enquanto presidente em exercício do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros, Juncker revelou-se como um dos obreiros do Tratado de Maastricht, que teve o privilégio de assinar em 1992».

Declarações do professor Fernando Alves Correia, responsável pelo elogio do candidato.

Após a cerimónia de Doutoramento Honoris Causa, Jean-Claude Juncker visita, pelas 15 horas, a Associação Académica de Coimbra (AAC), onde vai descerrar uma placa comemorativa dos 130 anos da AAC e encontrar-se com o Presidente do Organismo Autónomo de Futebol (OAF).

A visita a Coimbra termina com um debate no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV). O Presidente da Comissão Europeia e o Primeiro- Ministro de Portugal vão abordar o tema "Futuro da Europa - que Europa queremos?".

NOTA:

Devido às características da cerimónia, a UC vai proceder à acreditação de jornalistas. Os pedidos devem ser enviados para o email: cristina.pinto@uc.pt até às 18 horas do dia 30 de outubro.

A recolha de imagens na Sala dos Capelos só poderá ser feita com câmara fixa, devendo ser instalada até às 10H30m. O mesmo horário aplica-se aos jornalistas que pretendam instalar equipamento para recolha de som. Há ainda a possibilidade de recolha de imagens a partir de uma janela no piso superior à Sala dos Atos Grandes (junto à Sala das Congregações).

Os jornalistas terão igualmente ao seu dispor os meios necessários para assistir, em direto, a toda a cerimónia e ligação à Internet. Para tal, deverão dirigir-se à Sala das Congregações.

