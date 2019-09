Cuidados que as mães devem ter com os perfis de seus filhos nas redes sociais

Manuela Meirelles conta como é administrar o perfil da sua filha de 2 anos

A tecnologia digital e a internet fazem parte do nosso dia e da rotina das crianças, é fato. E tudo indica que esse é um caminho sem volta. O que muda constantemente é a maneira como nos relacionamos com ela. À medida que os aparelhos evoluem, adquirem novas e mais complexas funções, nós nos adaptamos e criamos mais espaços para eles. E podemos dizer que é exatamente assim com as redes sociais.

Os números de perfis de crianças não param de crescer no Instagram. Filhos de famosos ou de pessoas desconhecidas estão dando o que falar nas redes sociais e possuem uma longa lista de fãs. Existem perfis que ultrapassam a marca de Um milhão de seguidores.

Assim como na vida real, no mundo digital existem riscos que uma criança se expõe ao ter um perfil de sucesso. Por isso, é muito importante que seus pais monitorem as redes sociais de seus filhos para a segurança de suas crianças.

Um dos perfis de maiores sucesso no Instagram é o Zion - filho de Jade Seba e Bruno Guedes (@babyzion), José e João Pôncio - filhos de Sarah Pôncio e Jonathan Couto (@amordejose e @amordexuanum), Valentina Muniz - filha do humorista Ceará e da modelo Mirella Santos (@valentinamunizreal) e Maria Eduarda Siloto, filha da Manuela Meirelles (@dudalinda_siloto).

Manuela Meirelles, mãe da Duda Siloto, que tem apenas dois anos e um perfil de mais de 300 mil seguidores no Instagram explica que há um limite para a exposição das crianças nas redes sociais. "Acho que tanto para crianças e adultos deve ter um limite em relação à exposição. As crianças devem ter um cuidado maior, tem que tomar cuidado com informações dadas, sempre pensar na segurança delas e também muito cuidado com os tipos de vídeos e fotos postadas.", concluiu. "Tudo o que eu posto no instagram sempre foi com muito carinho para que ela no futuro tenha orgulho de todo cuidado e amor que temos com ela, que ela sinta orgulho de termos feito um instagram para ela. Sempre me pergunto antes de postar se ela quando maior iria gostar e isso me ajuda muito."

Riscos que devem ser evitados, mas sem proibições.

Por saberem que existem pessoas mal intencionadas em todos os lugares, inclusive em redes sociais, os perfis são administrados pelas mamães para evitarem qualquer tipo de risco.

A mamãe da Duda Siloto dá dicas de como ela evita qualquer tipo de risco. "Apesar de morarmos em uma cidade pequena onde as maiorias das pessoas se conhecem, evitamos dar detalhes pessoais da nossa vida. Deixo no perfil apenas um e-mail de contato e depois passo o Whatsapp. Também todos os recebidos são enviados em um endereço comercial ou caixa postal. Outra coisa que faço é postar os stories depois que já saímos do local que gravamos."

Recado das mamães para quem quer começar um perfil

O primeiro passo é fazer algo divertido para a criança e ser algo que ela queira. "A Duda é uma criança que já reage ao tipo de conteúdo que é postado. Ela reage ainda do jeito dela. Ela assiste todos os stories e acha super divertido. Eu a deixo fazer as poses e vou tirando as fotos e faço os stories do jeito dela. Quando vamos tirar fotos ela sempre ajuda com as escolhas das roupas e laços, faço que seja algo divertido, uma brincadeira e não obrigação. Senão perde todo sentido do perfil. Tem dias que ela não quer e aceitamos a escolha.", explica a mãe da Duda Siloto.

Manuela dá um recado para as mamães que estão começando um instagram infantil. "Pensem neles em primeiro lugar, que audiência e publicidade, não vale a criança passar uma vergonha ou sofrer fazendo fotos e trabalhos contra a vontade deles.", finaliza.