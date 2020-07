África subiu ao nível de 20 mil infecções em um dia

Nairóbi, (Prensa Latina) Pela primeira vez desde sua chegada à África, o Covid-19 subiu na quarta-feira (22) para a barreira das 20 infecções, sublinha hoje o relatório diário do Centro de Prevenção de Doenças do continente.

O texto oficial aponta que 771.160 pessoas foram registradas como infectadas neste dia, 20.147 a mais do que os 751.307 detectados no dia anterior, e chama a atenção para o fato de que o número inclui 10.000 trabalhadores de saúde envolvidos no cuidado com os infectados.

No capítulo sobre mortes, a progressão da doença causada pela SARS-CoV-2 também não é encorajadora: o número acumulado subiu para 16.446, quase mil a mais do que no dia anterior, um aumento no número de mortes que preocupa a Organização Mundial da Saúde e os especialistas porque confirma as previsões mais pessimistas.

A propagação da doença 'coloca uma pressão crescente sobre os serviços de saúde' no continente, advertiu o diretor regional para a África da agência de saúde da ONU, Matshidiso Moeti.

O ponto crítico das infecções permanece na África do Sul, onde o Ministro da Saúde Zweli Mkhize confirmou que o país tem agora um total acumulado de 394.948 casos, confirmando a atual tendência explosiva de crescimento da pandemia em nível local, informou o escritório da Prensa Latina no país do sul.

Durante as últimas 24 horas, foram registrados 13.150 novos casos, o que leva a uma média sustentada por vários dias de cerca de 550 novos pacientes por Covid-19 a cada hora, acrescentou o escritório.

