PEV: Estratégia de combate ao desperdício alimentar

Verdes consideram positiva estratégia de combate ao desperdício alimentar mas querem estudo

O Partido Ecologista Os Verdes congratula-se com a Resolução do Conselho de Ministros que aprova a Estratégia Nacional e o respetivo Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, hoje publicada em Diário da República.

Os Verdes introduziram a matéria do desperdício alimentar na agenda política e parlamentar, quando propuseram um Projeto que resultou na Resolução da assembleia da República nº 65/2015, impulsionando a declaração do ano de 2016 como ano nacional de combate ao desperdício alimentar, assim como um conjunto de medidas a levar a cabo no âmbito da melhor eficiência alimentar, passando por todas as fases da cadeia alimentar, desde a produção, à transformação, ao embalamento, à distribuição, ao consumo.

A estratégia e o plano de combate ao desperdício alimentar constituem um elemento importante para este desígnio ambiental, mas o PEV reclama também um estudo que dê a conhecer os níveis de desperdício alimentar com o qual Portugal se confronta, de modo a que as medidas se possam ajustar à dimensão do problema. Relembramos que no nosso país apenas existe uma estimativa (contida no estudo PERDA), mas não existe nenhum estudo mais rigoroso sobre a realidade e a evolução do desperdício alimentar

