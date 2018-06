Dia do Asteroide em Cascais: atividades para todos e uma campanha especial de pesquisa

No próximo dia 30 de junho, o NUCLIO junta-se às celebrações do Dia do Asteroide, organizando, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, um programa de atividades a realizar no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em São Pedro do Estoril. Durante o programa, irá decorrer uma Campanha Especial de Pesquisa de Asteroides na qual todos poderão participar.

Em 2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 30 de junho como Dia Internacional do Asteroide, marcando assim a nível global o aniversário do impacto de Tunguska, na Sibéria, que ocorreu a 30 de junho de 1908. Neste dia, realizam-se em todo o mundo campanhas de sensibilização para que as pessoas possam ficar a saber mais sobre asteroides e o que é possível fazer para proteger o nosso planeta de futuros impactos.

O NUCLIO, através do projeto CELESTE, que conta com o apoio da C.M. de Cascais, junta-se a esta iniciativa, organizando a 30 de junho de 2018 uma série de atividades que irão ter lugar no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal. Durante o programa (ver Anexo 1), irá decorrer uma Campanha Especial de Pesquisa de Asteroides inserida na Asteroid Day Campaign 2018 e na qual todos os presentes poderão participar.