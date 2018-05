Especialista em micropigmentação tira as principais duvidas sobre a técnica

Lisandra Gândara responde se o procedimento é indicado para loiras e ruivas

As sobrancelhas realçam o olhar e são uma parte importante da harmonia facial . E a busca por procedimentos que valorizem a expressão do rosto por meio delas tem crescido em todo o país. Uma delas é a micropigmentação.

Segundo a especialista em micropigmentação, Lisandra Gândara, da clinica DUET by Lisandra & Luís Fernando Gândara, o procedimento consiste em promover um delineado de sobrancelhas perfeito conforme o rosto da cliente, acentuando o que há melhor e disfarçando as imperfeições, como falhas e assimetrias que estejam desfavorecendo um olhar bonito e suave.



O método é realizado por profissional habilitado e capacitado, com um aparelho elétrico ou instrumento manual, onde, o pigmento e depositado na pele em forma de fios ou sombra, promovendo um contorno natural.

Lisandra também respondeu seis perguntas sobre a técnica.

Quais os tipos de procedimentos que podem ser feitos?

Existem duas técnicas de procedimentos de micropigmentação em sobrancelhas atualmente, a fio a fio e a sombreada.

Temos ainda técnicas de micropigmentação labial, olhos e estrias, que ainda é novo no mercado da micropigmentação.

Quanto tempo dura a micropigmentação? Precisa retocar em qual espaço de tempo?

De forma ainda perfeita, a micropigmentação dura em média um ano , porque ela sofre desgaste pela própria fisiologia da pele, e também, através dos raios solares, dos dermocosméticos utilizados no dia a dia, como cremes, sabonetes e maquiagens. Mas pode durar até 5 anos na pele.

É indicado para quem não tem pelos algum ?

Sim. Super indicado. Nesse caso são utilizadas técnicas onde é feito um design com contorno ideal para o rosto da cliente, e técnicas que darão efeito hiperrealista de volume para essas sobrancelhas.

É possível verificar o resultado antes de fazer a sessão?

Sim. Realizamos um projeto de forma com que a cliente consiga visualizar como ficaria.

Como loiras e ruivas fazem o procedimento? O pigmento é mais claro?

Cada fototipo tem sua característica particular, e nesses casos de fototipos mais baixos como loiras e ruivas, nos guiamos pela cor do pelo da cliente propriamente, e aplicamos pigmentos de tons mais claros.

Qual a dica que você daria para uma pessoa que quer passar pelo procedimento?

A técnica é uma grande inovação no mercado estético. Não tão simples como muitos pensam, e que devolve a auto estima para muitas mulheres, por isso deve ser feito com responsabilidade, pois é um procedimento invasivo e no rosto de uma pessoa, então a minha dica é que procurem profissionais de referência e devidamente capacitados, que trabalhem corretamente de forma justa e sincera, pois estes devem ser valorizados.

Foto Divulgação/ Black Comunicação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista

MTB 312071169 RJ