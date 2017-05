Uruguai será sede em outubro de um congresso mundial de saúde

Montevidéu (Prensa Latina) O Uruguai organizará de 18 a 20 de outubro um congresso de alto nível para confeccionar uma folha de rota, focada nos desafios assumidos pela Organização Mundial da Saúde com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O ministro uruguaio de Saúde Pública, Jorge Basso, explicou que o objetivo é conseguir coerência e compromisso político nas políticas públicas em temas relacionados a fumo, álcool, alimentação, sedentarismo e doenças não transmissíveis, publicou hoje a Presidência.

Basso, que participa da LXX Conferência Mundial da Saúde, com sede em Genebra, assinalou que pela complexidade desses temas no mundo moderno se requer dar atenção à política antitabagismo impulsionada por seu país.

Acrescentou que o setor de saúde requer alianças e compromissos ao mais alto nível, em um mundo moderno que gera novos desafios e onde se demanda diminuir os riscos vinculados à vida cotidiana, o que supõe um conjunto de políticas e atores para conseguir sua efetividade.

Tentaremos evitar certa fragmentação que há no conjunto das políticas, sublinhou.

O ministro recordou o discurso do presidente Tabaré Vázquez no ano passado nas Nações Unidas, onde convocou a formar uma aliança para combater as doenças não transmissíveis, e isso, disse, 'é o centro do problema no qual queremos dar passos'.

Destacou, nesse sentido, a aliança criada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Uruguai para que Montevidéu seja o ponto central que ajude na construção de melhores respostas e mais articulação.

Ao comentar sobre a política antitabagismo impulsionada por Vázquez, Basso avaliou que se conseguiu reduzir a prevalência do consumo de fumo entre os jovens, em poucos anos, de 22 por cento para oito.

Também elogiou a reforma de saúde impulsionada nos últimos anos com o cumprimento da cobertura universal, mas apontou que agora o desafio é melhorar a qualidade do processo de assistência.

