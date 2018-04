Anvisa proíbe lente de contato colorida

Falta de registro motiva a proibição. Uso de lente de contato é contraindicado para 16% da população, alerta especialista.

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) acaba de proibir, por falta de registro, a venda e uso da lente de contato Nipon Cosplay em todo o pais.

Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier de Campinas até as lentes devidamente registradas na ANVISA, inclusive as estéticas para mudar a cor dos olhos, só devem ser usadas após avaliação médica.

Isso porque, a adaptação inclui análise da curvatura e relevo da córnea, exame de refração, avaliação do filme lacrimal, fundoscopia e utilização de lente teste independente da finalidade do uso.

Nem todos passam por isso. Um levantamento feito por Queiroz Neto nos prontuários do hospital mostra que 30% das pessoas começam a usar lente de contato por conta própria. Só quando têm alguma complicação buscam por consulta médica. A lente mal adaptada é um risco porque pode causar cicatriz e úlcera na córnea com grande risco de perda da visão, adverte

Contraindicações

De acordo com o oftalmologista, a estimativa é de que 16% da população brasileira não pode usar lente de contato. "As principais contraindicações são olho seco, doença oculares externas, alergia e borda da córnea irregular" afirma. Significa que quando a adaptação é feita por um especialista, pequenos ajustes como por exemplo, a indicação de lubrificante ocular, adequação do material ou a personalização da curvatura da lente pode evitar grande complicações.

Outros riscos

"A penetração de maquiagem e outros cosméticos nos olhos formam depósitos nas lentes" comenta. Isso provoca a quebra mais rápida do filme lacrimal, faz a lente sofrer alterações na textura, coloração e transparência.

Como se não bastasse, destaca, os depósitos criam uma espécie de biofilme capaz de neutralizar a ação antibactericida das proteínas da lágrima. Isso aumenta o risco de alergia e úlcera na córnea.

O perigo é ainda maior no inverno porque neste período tempo seco resseca mais a lágrima. A soma de todos estes fatores pode antecipar o vencimento da lente de contato. Por isso, recomenda consultar um oftalmologista e interromper o uso imediatamente quando os olhos apresentarem vermelhidão, sensação de corpo estranho e visão embaçada. Em muitos casos, destaca, é necessário trocar a lente antes do vencimento. Em outros é possível desimpregnar a lente. Depende do tempo que foi usada com depósitos.

Prevenção da cegueira

Queiroz Neto afirma que usar lente vencida ou dormir com elas aumenta em 10 vezes o risco de contaminação da córnea e perda da visão.

As principais recomendações do médico para prevenir complicações com lentes são:

Lavar cuidadosamente as mãos antes de manipular as lentes.

Utilizar solução higienizadora tanto na limpeza quanto no enxágüe das lentes e

estojo.

Friccionar as lentes para eliminar completamente os depósitos

Não usar soro fisiológico ou água na higienização

Retirar as lentes antes de remover a maquiagem e quando usar spray no cabelo

Colocar as lentes sempre antes da maquiagem

Guardar o estojo em ambiente seco e limpo

Trocar o estojo a cada quatro meses

Respeitar o prazo de validade das lentes

Jamais dormir com lentes, mesmo as liberadas para uso noturno.

Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e procurar o oftalmologista

Retirar as lentes durante viagens aéreas por mais de três horas

Não entrar no mar ou piscina usando lentes.

Eutrópia Turazzi

LDC Comunicação