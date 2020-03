COVID-19: falta de informação pode cegar

População desconhece as condições da saúde ocular que exigem atendimento médico durante a quarentena.

O isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus está deixando muitas pessoas desorientadas em relação ao acompanhamento médico de outras alterações da saúde. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier, muitos pacientes telefonam ao hospital para saber se é necessário manter a consulta. Outros que não deveriam faltar, simplesmente não aparecem. O especialista afirma que é muito importante evitar saídas desnecessárias para conter a disseminação da COVID-19. Entretanto, adverte, a falta de acompanhamento oftalmológico de doenças crônicas e emergências leva à perda da visão. "Para garantir a segurança dos pacientes interrompemos a realização de consultas e cirurgias eletivas" salienta. O hospital também adotou rígidos protocolos de esterilização dos equipamentos, intensificou a higienização das áreas de circulação, disponibiliza aos pacientes que precisam ser atendidos neste período álcool gel e informativos com as principais recomendações preconizadas pelo OMS (Organização Mundial da Saúde) e Ministério da Saúde. Até agora, conta, só uma funcionária foi diagnosticada com COVID-19 e está se tratando em casa por não ser um caso grave..

Doenças crônicas

Queiroz Neto afirma que necessitam atendimento oftalmológico durante a quarentena os pacientes em pós-operatório recente, pessoas com complicações oculares decorrentes do uso de lente de contato e portadores de doenças crônicas. Entre estas doenças destaca:

Uveíte uma inflamação grave que atinge o bulbo do olho e frequentemente é confundida com conjuntivite por leigos.

uma inflamação grave que atinge o bulbo do olho e frequentemente é confundida com conjuntivite por leigos. Alta miopia por predispor ao glaucoma, catarata e descolamento da retina.

por predispor ao glaucoma, catarata e descolamento da retina. Glaucoma que em 90% dos casos está associado ao aumento da pressão intraocular e pode necessitar troca de colírio ou aplicação de laser.

que em 90% dos casos está associado ao aumento da pressão intraocular e pode necessitar troca de colírio ou aplicação de laser. Retinopatia diabética e degeneração macular uma vez que a aplicação de laser ou injeção de anti-angiogênico deve ser deve manter intervalos adequados à gravidade de cada caso.

Urgências

As principais urgências elencadas pelo oftalmologista são:

Dor súbita nos olhos que pode estar associada ao aumento repentino da pressão intraocular que caracteriza o glaucoma de ângulo fechado e exige atendimento imediato

que pode estar associada ao aumento repentino da pressão intraocular que caracteriza o glaucoma de ângulo fechado e exige atendimento imediato Contusões, traumas perfurantes ou quími cos mais frequentes entre crianças quando permanecem em casa.

cos mais frequentes entre crianças quando permanecem em casa. Cegueira temporária um sinal de tumor no cérebro que provoca alteração no exame de fundo de olho.

um sinal de tumor no cérebro que provoca alteração no exame de fundo de olho. Enxergar manchas escuras, flashes de luz e muitas moscas volantes indicadores de descolamento ou buraco na retina.

indicadores de descolamento ou buraco na retina. Desconforto pós-cirúrgico intenso causado por infecção ou inflamação

causado por infecção ou inflamação Olhos vermelhos e inchados. alteração associada à conjuntivite, alergia ou ceratite, uma inflamação da córnea.

Prevenção

Queiroz Neto afirma que as principais medidas para prevenir a COVID-19 são:

Lavar as mãos com água e sabão frequentemente e usar álcool 70% quando não for possível lavar.

Lavar os óculos diariamente com água e sabão.

Limpar o celular, mouse e teclado diariamente com álcool propílico que não contém agua e por isso não danifica os equipamentos

Higienizar aos ambientes da casa com álcool líquido ou alvejante.

Não tocar os olhos que podem transmitir o vírus l=pelo canal lacrimal às vias respiratórias.

Eutrópia Turazzi

LDC Comunicação