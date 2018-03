Olhos sofrem no outono

Ar seco, poluição e maquiagem são os grandes vilões. Coçar ou usar lente de contato sentindo desconforto pode causar danos irreparáveis.

Os olhos são os órgãos mais expostos ao ar seco e poluído do outono que está começando. Por isso, merecem cuidado durante a estação. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier a primeira medida de prevenção é usar nas atividades externas óculos de sol que filtrem 100% da radiação UV (ultravioleta). "Além de funcionarem como barreira física aos poluentes, os óculos diminuem a evaporação da lágrima, evitam a catarata, o pterígio e a degeneração macular.

"A dica também vale para quem usa lente de contato", salienta. Segundo o médico muitos acreditam que o filtro solar das lentes já é suficiente. Não é bem assim. "Primeiro porque os poluentes antecipam o vencimento das lentes de contato. Além disso, no Brasil durante o ano todo a radiação ultrapassa seis, índice máximo preconização pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para expor os olhos ao sol sem proteção", pondera.

Doenças e grupos de risco

Queiroz Neto afirma que os olhos de mulheres, pessoas que usam lente de contato, quem trabalha no computador e idosos são os que mais sofrem no outono. Isso porque estes são os grupos com maior prevalência de alterações na lágrima. "É a síndrome do olho seco, um desequilíbrio na qualidade ou quantidade da lágrima que funciona como porta de entrada para aceratite, inflamação da córnea, e para conjuntivite alérgica, inflamação na membrana que recobre a parte branca do olho." afirma. Isso acontece porque a lágrima tem a função de proteger, lubrificar, oxigenar e limpar a superfície ocular onde estão localizadas a córnea e a conjuntiva. Cocar os olhos pode fazer a ceratite evoluir para uma úlcera na córnea e até à perda da visão.

O especialista destaca que o olho seco é mais frequente na mulher por conta dos hormônios, maior uso de lente de contato entre elas e à maquiagem. "Entre elas 35% das complicações com lentes resultam da penetração de resíduos de maquiagem e outros cosméticos nos olhos. "Isso provoca a quebra mais rápida da lágrima e diminui o prazo de validade das lentes que sofrem alterações na textura, coloração e transparência. Insistir no uso apesar do desconforto pode causar diminuição definitiva da visão.

Prevenção

As principais dicas do oftalmologista são:

Olho seco: ●Beba dois litros de água/dia ● Inclua na alimentação peixes, nozes e semente de linhaça que são ricos em ômega 3 ●Pisque voluntariamente na frente do computador ●Mantenha a tela do monitor abaixo na linha da visão ●Proteja os olho nas atividades externas com óculos de sol.

Alergia: ● Não durma com lentes ●Respeite o prazo de validade ●Troque o estojo a cada 4 meses ●Use solução multiuso na limpeza e enxágüe ●Friccione bem na limpeza ●Coloque antes da maquiagem ●Interrompa o uso no primeiro desconforto ●Guarde o estojo em ambiente limpo e seco

Ceratite: Não durma com lentes ●Respeite o prazo de validade ●Troque o estojo a cada 4 meses ●Use solução multiuso na limpeza e enxágüe ●Friccione bem na limpeza ●Coloque antes da maquiagem ●Interrompa o uso no primeiro desconforto ●Guarde o estojo em ambiente limpo e seco

Maquiagem •Evite rímel ou delineador a prova d'água porque podem manchar definitivamente a lente •Não use rímel alongador. Os fios de nylon podem cair no olho e causar irritação .•De preferência aos lápis macios•Substitua as sombras em pó por sombras em bastão para não cair resíduos dentro do olho

Eutrópia Turazzi

LDC Comunicação