Empresa de software dos EUA distingue trabalho de estudantes da UC

Alexandre Jesus e Tomé Bandeira, estudantes de mestrado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foram distinguidos na Student Simulation Competition, uma competição mundial de estudantes promovida pela Simio, empresa americana especializada em ferramentas de simulação e programação para a indústria e serviços.

No concurso, que é lançado semestralmente, a empresa desafia estudantes universitários de todo mundo para a resolução de problemas de engenharia complexos, premiando os quatros melhores trabalhos.

Nesta edição participaram 291 equipas, envolvendo um total de 1553 estudantes de 43 instituições de vários países, entre os quais Alemanha, Arábia Saudita, Canadá, China, Colômbia, Espanha, EUA, Guatemala, México, Portugal e Singapura. A equipa da FCTUC conquistou o terceiro lugar.

O desafio consistia em desenvolver um modelo de simulação de um aeroporto, de forma a otimizar a sua performance. Assim, através da plataforma SIMIO e com base nos dados fornecidos, os estudantes tinham de propor um modelo que respeitasse as restrições específicas do problema, algumas muito difíceis de cumprir.

A solução criada pelos estudantes do Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC traduz-se numa abordagem, denominada "simulação de eventos discretos", que representa digitalmente o aeroporto na totalidade, ou seja, representa não só o que acontece dentro do aeroporto, mas também o que ocorre fora do aeroporto (por exemplo, chegada de passageiros por via de transporte público ou automóvel), permitindo otimizar variáveis críticas para o funcionamento de todo o sistema.

Foi necessária «uma abordagem holística, sendo que todas as secções presentes num aeroporto convencional foram consideradas (chegada de passageiros, check-in, segurança, terminais, etc.). Para cada etapa percorrida pelos passageiros, foram realizados estudos que permitissem modelar, com a maior precisão possível, algumas caraterísticas influenciadoras da variabilidade no sistema, como as filas de espera, o tempo de processamento, situações de prioridade, entre outras. Posteriormente, todas estas análises individuais dos recursos do aeroporto foram fulcrais para o desenvolvimento de uma proposta de melhoria», explicam os estudantes Alexandre Jesus e Tomé Bandeira.

A grande vantagem deste tipo de abordagens, acrescenta Samuel Moniz, docente e orientador da equipa, reside no facto de, «em muito pouco tempo e com pouco esforço, se conseguir avaliar diferentes alternativas de arquitetura e de funcionamento do sistema, o que seria impossível realizar em ambiente real».

Samuel Moniz realça a importância que este tipo de competição representa: «nós conseguimos, em ambiente académico, treinar os nossos alunos para encontrarem soluções para problemas de elevada complexidade e de larga escala. A partir de uma imensidão de dados, os estudantes têm de ser capazes de desenvolver um modelo de computador simples que suporte a tomada de decisão».

A abordagem que foi seguida para resolver o problema colocado pela Simio pode ser aplicada em qualquer setor industrial ou de serviços. O trabalho foi realizado no âmbito da cadeira de Simulação de Operações, no plano curricular do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial da FCTUC.

Cristina Pinto

Universidade de Coimbra

Comunicação de Ciência