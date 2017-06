O mercado de moedas digitais - Bitcoin - Ethereum - Ripple - Alt coins

O que é Bitcoin? Uma nova tecnologia que alia internet e dinheiro, com valor monetário, que existe desde 2009 e que vem ganhando espaço principalmente por pessoas na faixa entre 25 a 40 anos que gostam de tecnologia.

Economista Welinton dos Santos

O mercado do Bitcoin é um mercado bilionário hoje em dia, porém é um mercado que não é comandado por um governo ou banco. Assim como, no caso do e-mail, que revolucionou as comunicações, disseminada e melhorada com as redes sociais, que quase anulou o envio de cartas físicas. O Bitcoin é um sistema monetário revolucionário que você mesmo administra sem intermediários, uma evolução no sistema financeiro, por ser essencialmente digital.

O Bitcoin é um sistema que possui registro único e público de posse anterior e atual, que a cada 8 minutos é atualizada a contabilidade do sistema do Bitcoin para analisar se os registros conferem.

Alguns Pontos Positivos:

Descentralização; Liberdade;

Gestão própria do usuário; Mercado global;

Agilidade de troca por Real, Dólar e outras moedas, existem até caixas eletrônicos que trocam Bitcoin por Real em São Paulo, máquinas ou aplicativos de smartphones permitem a troca de Bitcoin por reais em segundos são realizadas as transferências bancárias entre os usuários e os beneficiários;

Grande número de clientes;

Publicidade gratuita pelos próprios usuários e por sites como Coinmap e Spendbitcoins;

Livre de taxas para clientes; operação em qualquer horário;

Fácil manuseio; um produto da moda;

Existem inúmeras ferramentas para aceitar recebimentos de transações via Bitcoin em sites;

Baixos custos e de fácil implantação.

Alguns Ponto Negativos:

Oscilações de mercado - variações até 5% comuns em um único dia;

Falta de intervenção de um Banco Central para normatizar este sistema financeiro;

O governo americano tem brigado com os seus idealizadores, assim como de todas as outras moedas virtuais presentes no mundo.

Existe um histórico de transações, mas é difícil identificar a pessoa que está usando.

Bitcoin pode ser uma válvula de escape de transações financeiras para o crescimento do crime virtual.

Para uma empresa receber BitCoin, utilize o CoinMap, construído com Open Street Map que inspira usuários através de smartphones a adicionar lugares que aceitam Bitcoin.

Uma opção é o Pagcoin - empresa brasileira que faz integração da loja virtual para aceitar Bitcoin. Através de leitura de um código QR pelo smartphone.

Outro site interessante é o criptotransfer.com, para obter mais informações deste mercado de criptomoedas. Outro site para consultar: BitCoin Search Enginee que permite listar gratuitamente empresas em uma lista premium.

Outro canal de divulgação para usuários e empresas é o Bitcointalk e o Reddit, que mostram empresas que aceitam Bitcoins.

Já existe no Brasil e no exterior institutos aceitando Bitcoins de doação, a exemplo: http://institutositiolobato.org.

Informações atualizadas do mercado podem ser obtidas através de uma empresa brasileira, a BitCoin News Brasil, localizado no site: www.bitcoinnews.com.br.

A partir do próximo ano, estará liberado uma plataforma de financiamento coletivo = Fundy Our Self Now - Singapura, previsto para o primeiro trimestre de 2018 um fundo de financiamento coletivo através de criptomoedas.

Nesta semana uma Start-up de criptomoeda lança oficialmente o VIVAconomy - nova economia de moeda digital.

Alt Coins, são outras alternativas de moedas virtuais, entre elas destaques como a Litecoin (LTC), uma concorrente de peso para o Bitcoin; a Novacoin (NVC) - a vantagem desta moeda é a segurança; Namecoin (NMC) que teve início em 2011; Anoncoin (ANC) - baseada na internet invisível; Wordcoin (WDC), considerada a mais rápida criptomoeda, a transação leva em torno de 20 segundos atualmente.

O Ripple é uma criptomoeda (XRP), mas também é um sistema de pagamentos no qual a moeda é transferida, com o objetivo de permitir liberdade dos sistemas financeiros e da alta burocracia financeira, segundo seus desenvolvedores.

Ethereum parece ser uma simples ferramenta de criptomoeda, mas é um sofisticado projeto de plataforma de desenvolvimento descentralizada, que possui um Blockchain próprio que cria um registro através de um livro razão digital de todas as transações efetuadas, com compartilhamento de informações de maneira segura, sem uma autoridade central. Os contratos inteligentes permitem a programação por qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento do assunto sem intervenção ou censura.

Em 04/06/2017, este mercado que está em franca expansão foi avaliado em US$ 97,8 bilhões. Informações interessantes, mercado, moedas e oscilações das cem mais importantes criptomoedas estão disponíveis no site https://www.worldcoinindex.com/.

Este processo de mudança é irreversível e os sistemas financeiros mundiais precisam rever suas estratégias de gestão de recursos, visto que já existem até empresas pagando funcionários com BitCoin nos EUA e bairros inteiros recebendo algum tipo de criptomoeda, longe dos holofortes dos governos do mundo.