Brasil com mais de 100 médicos mortos pelo Covid-19, dois por dia

Brasília, 22 de maio (Prensa Latina) Hoje são contabilizados pelo menos 113 médicos mortos pela pandemia de Covid-19 no Brasil, número que se traduz em quase duas mortes por dia desde que a primeira perda foi registrada em 16 de março.

Citado pelo jornal O Globo, o Ministério da Saúde também informou que o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de mortes no setor no período: 30 médicos perderam a batalha contra o Covid-19. Eles são seguidos pelo Pará (27) e São Paulo (26).

Segundo o portfólio de saúde, no Brasil foram confirmados 31.790 casos de profissionais de saúde infectados. Outros 114 mil casos estão sendo investigados.







O gigante sul-americano também continua sendo o país em que a maioria das enfermeiras sucumbe ao vírus.



Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 143 morreram e há 16.664 casos confirmados.







O Rio é também a divisão territorial com mais mortes (36), seguida por São Paulo (32).







No dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, os profissionais da categoria realizaram eventos em cidades como Rio e Brasília, em homenagem aos colegas perdidos e exigiram melhores condições de trabalho.







Pesquisa realizada pelo O Globo com os conselhos médicos regionais dos estados e os sindicatos da categoria mostra que, do total de vítimas, pelo menos 27 vencimentos, o equivalente a 30%, eram médicos que estavam no grupo em risco de a doença e eles tinham mais de 60 anos de idade.



No entanto, esse número pode ser maior, pois nem todos os conselhos médicos regionais relataram a idade dos profissionais mortos.







O número é semelhante ao de outros países fortemente afetados pelo patógeno. Em um estudo publicado na última sexta-feira no Oxford University Journal of Occupational Medicine, quatro pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos encontraram registros de perda para 121 médicos na Itália.







A pesquisa foi realizada em 15 de abril para termos relacionados à morte de médicos em inglês, farsi e chinês. No total, os cientistas encontraram 278 registros.







'A falta de equipamento de proteção individual (EPI) e EPI inadequado foram citados como a causa da morte, especialmente nos países em desenvolvimento e na Itália', revelou o inquérito.







O Brasil registrou 20 mil e 47 mortes ao adicionar mil 188 (registro) nas últimas 24 horas do vírus SARS-CoV-2, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde.







