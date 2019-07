Contrabando de gados paraguaios facilita disseminação de febre aftosa, diz pecuarista brasileiro

Fotos Públicas / FMVZ / USP

O Brasil e o Paraguai anunciaram nesta terça-feira (9) que vão firmar um acordo para reforçar a vigilância sanitária na fronteira para proteger a produção de gado e de soja.

Para ser concretizado, o acordo ainda precisa ter aval das áreas jurídicas do governo dos dois países. Ele prevê a criaçao de unidades regionais de vigilância sanitária dos dois lados da fronteira.

Em entrevista à Sputnik Brasil, Jonatan Barbosa, o pecuarista e presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), disse que o maior problema está no gado paraguaio vindo através de contrabando.

"Infelizmente existe contrabando de gado também. Quando o preço no Brasil está acima do preço do Paraguai eles tratam de vender seus produtos aqui pelo fundo da divisa para frigoríficos e outros especuladores do território brasileiro. E quando o preço está melhor do lado de lá, do Paraguai, o gado sai daqui e vai para lá", afirma.

Jonatan Barbosa justifica dizendo que o gado brasileiro já é vacinado quase em sua totalidade.

"O Brasil é muito rigoroso e para o ano que vem provavelmente não haverá mais a obrigação de vacinação [contra a febre aftosa]. O perigo é de lá para cá [do Paraguai para o Brasil]", afirmou.

A medida anunciada pelos dois países busca fortalecer a fiscalização na fronteira e faz parte do plano hemisférico de erradicação da febre aftosa e também inclui o registro de produtores e da população bovina que vive em um raio de 15 km da fronteira.

Os governos do Brasil e do Paraguai vão lançar um projeto de controle integrado para o monitoramento dos rebanhos, que será atualizado a cada quatro meses.

"Nós aqui no Brasil estamos a caminho talvez já no ano que vem de estarmos livres de vacinação, esse ano nós tivemos talvez o último período livre da aftosa com vacinação. mas para o ano que vem teremos que ter muito mais rigorosidade", disse Jonatan Barbosa justificando a necessidade de um acordo conjunto entre Brasil e Paraguai.

A ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, que estava presente no encontro, propôs a participação de outros países da região em um banco de vacinas que está sendo criado no Brasil contra a febre aftosa.

O acordo que ainda será assinado prevê a realização de encontros bilaterais também a cada quatro meses para avaliar as medidas de vigilâncias.

http://www.patrialatina.com.br/contrabando-de-gados-paraguaios-facilita-disseminacao-de-febre-aftosa-diz-pecuarista-brasileiro/